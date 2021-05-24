В Пензе вынесли приговор двум забывшим о своих обязанностях матерям

24.05.2021 | 16:14

Две жительницы Пензенской области отправятся в колонию-поселение за неуплату алиментов детям.

44-летняя нерадивая мать задолжала сыну 2006 года рождения более 600 000 рублей. Согласно решению суда, материально поддерживать ребенка она должна была с конца ноября 2010 года.

Однако женщина забыла о своих обязанностях, за что в 2019-м ее привлекли к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ. Должных выводов пензячка не сделала, поэтому в отношении нее возбудили уже уголовное дело.

«При назначении наказания суд учел, что женщина совершила умышленное преступление небольшой тяжести, характеризуется по месту жительства отрицательно как лицо, не работающее и злоупотребляющее спиртными напитками, состоящее на учете у врача-нарколога», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Безответственную родительницу приговорили к 5 месяцам лишения свободы.

Виновной в аналогичном преступлении признали и 42-летнюю жительницу региона. Она задолжала двум сыновьям 684 417 рублей и отправится в колонию-поселение на 6 месяцев.