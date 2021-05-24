Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|16:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В Пензе вынесли приговор двум забывшим о своих обязанностях матерям

Печать

Две жительницы Пензенской области отправятся в колонию-поселение за неуплату алиментов детям.

44-летняя нерадивая мать задолжала сыну 2006 года рождения более 600 000 рублей. Согласно решению суда, материально поддерживать ребенка она должна была с конца ноября 2010 года.

Однако женщина забыла о своих обязанностях, за что в 2019-м ее привлекли к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ. Должных выводов пензячка не сделала, поэтому в отношении нее возбудили уже уголовное дело.

«При назначении наказания суд учел, что женщина совершила умышленное преступление небольшой тяжести, характеризуется по месту жительства отрицательно как лицо, не работающее и злоупотребляющее спиртными напитками, состоящее на учете у врача-нарколога», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Безответственную родительницу приговорили к 5 месяцам лишения свободы.

Виновной в аналогичном преступлении признали и 42-летнюю жительницу региона. Она задолжала двум сыновьям 684 417 рублей и отправится в колонию-поселение на 6 месяцев.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте