В Кузнецке очередного подростка будут судить за попытку сбыта наркотиков

20.05.2021 | 09:40

В Кузнецке состоится судебное разбирательство в отношении очередного подростка, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков.

«По данным следствия, в декабре 2020 года 16-летний подросток, желая заработать, решил заняться деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств. Не позднее 22 декабря несовершеннолетний получил в сети Интернет информацию о местонахождении оптовой закладки», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Молодой человек отправился на место и забрал не менее 3,8 г запрещенного вещества, а на следующий день разложил его по четырем тайникам. Две дозы забрали жители Кузнецка. Однако использовать наркотик они не успели - все свертки (в том числе те, что оставались в закладках) были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Предполагаемого злоумышленника задержали, было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ранее молодого человека уже судили за кражи, и теперь ему вновь предстоит понести ответственность за нарушение закона.

Уголовное дело направлено в суд.

Это не первый для Кузнецка случай, когда за попытку сбыта наркотиков задержали несовершеннолетнего. В ноябре 2020 года это произошло еще с одним 16-летним юношей.