Житель Русской Норки вместо спиртного получил удар топором

13.05.2021 | 13:22

Тяга жителя села Русская Норка Шемышейского района к алкоголю привела на скамью подсудимых его знакомого.

Поклонник зеленого змия не раз приходил к односельчанину домой с просьбой угостить его спиртным. Причем делал это он не только в светлое время суток, но и по ночам.

Один из таких визитов мужчина нанес в ночь на 25 июня 2020 года. Около 0:30 он постучался в дверь, надеясь разжиться заветным горячительным.

Владельцу дома непрошеный гость, тревожащий его покой, уже настолько надоел, что он схватил подвернувшийся под руку топор и обрушил обух на плечо просителя. Серьезной травмы не случилось - сельчанин лишь испытал сильную боль. Тем не менее схватившийся за топор мужчина за нанесение побоев пошел под суд.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа. Постановление суда не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.