Криминал

В Пензе молодежь повадилась красть спиртное из магазина на улице Кирова

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Сетевой магазин на улице Кирова в Пензе подвергся атаке алковоров.

Сначала продукция в торговой точке привлекла внимание двух подростков - они сумели незаметно вынести спиртное на 6 000 рублей. Оперативники вскоре нашли несовершеннолетних похитителей бутылок, однако те успели использовать содержимое по назначению.

Как оказалось, оба подростка уже привлекались к уголовной ответственности. Кража стала для них рецидивом преступлений.

Следом за школярами в магазин с той же целью - украсть и выпить - явился 18-летний студент. Стоимость добычи составила свыше 5 тысяч рублей. Он тоже употребил похищенное спиртное прежде, чем на его след вышла полиция.

Со всех подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает за кражу наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Украл бутылку- сядь на бутылку.

Гость||

Гость писал(a):

Украл бутылку- сядь на бутылку.
эти мелкие воришки для меня лично опасности не представляют

Гость||

Гость писал(a):

эти мелкие воришки для меня лично опасности не представляют
Это пока

penzainform.ru писал(a):

те успели использовать содержимое по назначению.

Гость||

Гость писал(a):

Это пока
Ну я думаю их вскоре на мелком гоп стопе примут, и заедут молодые петушки в петушатник годика на 3-4. А делать ничего не умеют,да и не хотят. Аморфные животные. Прямой путь в машки.

Гость||

Украл бутылку на нее и посадят. Совсем сдурели, ладно бы хлеб украли.

Гость||

Гость писал(a):

Совсем сдурели, ладно бы хлеб украли
Хлеб им не нужен, им нужно залить тупые бошки.

Гость||

украл-выпил-в тюрьму!

Гость||

Как это делать ничего не умеют, они детей наделают, а выплаты им должны.

Имя: Гость
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