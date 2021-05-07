В Пензе молодежь повадилась красть спиртное из магазина на улице Кирова

07.05.2021 | 12:13

Сетевой магазин на улице Кирова в Пензе подвергся атаке алковоров.

Сначала продукция в торговой точке привлекла внимание двух подростков - они сумели незаметно вынести спиртное на 6 000 рублей. Оперативники вскоре нашли несовершеннолетних похитителей бутылок, однако те успели использовать содержимое по назначению.

Как оказалось, оба подростка уже привлекались к уголовной ответственности. Кража стала для них рецидивом преступлений.

Следом за школярами в магазин с той же целью - украсть и выпить - явился 18-летний студент. Стоимость добычи составила свыше 5 тысяч рублей. Он тоже употребил похищенное спиртное прежде, чем на его след вышла полиция.

Со всех подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает за кражу наказание в виде лишения свободы до пяти лет.