Пензенские полицейские изъяли у гостя города более 1 100 закладок

07.05.2021 | 19:39

Более 1 100 закладок с амфетамином и марихуаной собирался разложить в Октябрьском районе уроженец Тольятти 1981 года рождения. Его задержали сотрудники пензенской полиции. Запрещенные препараты были и в его личном автомобиле, и в квартире, которую он снимал.

«Со слов задержанного, координаты оптовой закладки он получал от неустановленного оператора вблизи федеральной трассы М5. Далее закладку он расфасовывал на более мелкие - для конечных потребителей», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Это была третья поездка задержанного в Пензенскую область. Денег за свой преступный промысел тольяттинец получить не успел.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», - пояснил Алексей Власов.