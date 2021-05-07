Криминал

Пензенские полицейские изъяли у гостя города более 1 100 закладок

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Более 1 100 закладок с амфетамином и марихуаной собирался разложить в Октябрьском районе уроженец Тольятти 1981 года рождения. Его задержали сотрудники пензенской полиции. Запрещенные препараты были и в его личном автомобиле, и в квартире, которую он снимал.

«Со слов задержанного, координаты оптовой закладки он получал от неустановленного оператора вблизи федеральной трассы М5. Далее закладку он расфасовывал на более мелкие - для конечных потребителей», - сообщил зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Это была третья поездка задержанного в Пензенскую область. Денег за свой преступный промысел тольяттинец получить не успел.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет», - пояснил Алексей Власов.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Пойманный ФСБ замглавы наркоотдела МВД подбрасывал коноплю со своей плантации

Гость||

А почему они не продают в своём городе,а едут в чужие? Их там в морду знают?

Имя: Гость
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