Криминал

В Пензе полицейский нанес травму подозреваемому и оказался под судом

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Суд вынес приговор 38-летнему жителю Пензы за превышение полномочий с применением насилия.

Мужчина работал старшим уполномоченным отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В лесополосе, расположенной в Ленинском районе Пензы, он участвовал в задержании гражданина, подозреваемого в наркопреступлении.

При этом он применил физическое насилие и причинил мужчине закрытую тупую травму живота, которая была расценена как тяжкий вред здоровью.

«Таким образом, в результате умышленных и незаконных действий подсудимого были существенно нарушены права и законные интересы потерпевшего, а также охраняемые законом интересы государства», - пояснили в Ленинском районном суде.

Свою вину полицейский не признал, однако суд подтвердил ее исследованными и проверенными доказательствами.

Приговор - лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также лишение на 2 года права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с оперативной деятельностью.

Виновного взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

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Гость||

Дай бог чтоб деткам да внукам этих судей наркоты побольше да подешевле такие распространители подвезли! И чтоб на их пути не было никаких.помех в лице наркополицейских! Дай бог!

Гость||

Наркоман тоже человек.

Гость||

приехали.. надо было на колени встать и умолять сдаться правосудию, маразм.

Гость||

Если действительно брали нарколыг, то зря мента наказали. Нарколыга это животное, по хорошему эту падаль и задерживать не нужно, кончать на месте там же в полосе лесной.

Гость||

Гость писал(a):

Наркоман тоже человек.
Нет, это падаль, которая должна валить лес под присмотром за Уралом. В общество данная падаль уже не должна возвращаться в ближайшие 10-15 лет.

Гость||

Гость писал(a):

Наркоман тоже человек.

Нет, это падаль, которая должна валить лес под присмотром за Уралом. В общество данная падаль уже не должна возвращаться в ближайшие 10-15 лет.

Эх, Голунов чуть было не уехал, сорвался в последний момент...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.04.2021 14:37|

Наркоман тоже человек.

Ошибаешься.

Гость||

А что наркоман? Он не против власти,ему покрен на Навального,в суть путинских реформ не вникает.Опора режима,не митингующая бабка.

Гость||

фантасика какая то, он наверное вообразил седя настоящим милиционером, защитником граждан и его тупо подставили

Гость||

А не фиг руки распускать!!!

Гость||

Перестаньте ерунду городить. На задержании он был не один, и с таблом, а нанёс телесные повреждения из за своей тупой агрессии, правильно привлекли. Он ,что позавчера что ли пришёл на службу? Просто всегда прокатывало, а в этот раз не прокатило.

Гость||

Мало дали!Надо было червончик впаять!

Гость||

Гость писал(a):

приехали.. надо было на колени встать и умолять сдаться правосудию, маразм.
Гость писал(a):
приехали.. надо было на колени встать и умолять сдаться правосудию, маразм.
Есть порядок и правила, есть старший группы задержания, который исходя из обстановки принимает решение, молотить, преследовать, или применять спец. средства, на край оружие.

Гость||

Нарколыг валить, эти твари приносят людям горе и смерть, а значит внезакона. "Мягким членом" преступность не одолеть, когда это поймут, будет поздно.

Имя: Гость
Комментарий:

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