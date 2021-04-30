В Пензе полицейский нанес травму подозреваемому и оказался под судом

30.04.2021 | 14:23

Суд вынес приговор 38-летнему жителю Пензы за превышение полномочий с применением насилия.

Мужчина работал старшим уполномоченным отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В лесополосе, расположенной в Ленинском районе Пензы, он участвовал в задержании гражданина, подозреваемого в наркопреступлении.

При этом он применил физическое насилие и причинил мужчине закрытую тупую травму живота, которая была расценена как тяжкий вред здоровью.

«Таким образом, в результате умышленных и незаконных действий подсудимого были существенно нарушены права и законные интересы потерпевшего, а также охраняемые законом интересы государства», - пояснили в Ленинском районном суде.

Свою вину полицейский не признал, однако суд подтвердил ее исследованными и проверенными доказательствами.

Приговор - лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также лишение на 2 года права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с оперативной деятельностью.

Виновного взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.