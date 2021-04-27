В Пензе полицейские спасли пенсионерку от потери 155 000 рублей

27.04.2021 | 12:52

В Пензе сотрудники полиции уговорили пенсионерку не переводить деньги мошенникам. Инцидент произошел в торговом центре на улице Циолковского 22 апреля.

В полицию позвонила сотрудница ТЦ и рассказала, что у банкомата стоит пенсионерка с пачкой денег в руках, она кладет купюры в приемник и одновременно разговаривает с кем-то по телефону.

Женщине показалось это подозрительным: возможно, пожилая горожанка попалась на удочку аферистов.

Стражи правопорядка оказались на месте уже через три минуты. Убедившись в правдивости слов сотрудницы торгового центра, они остановили пенсионерку, сказав, что та общалась со злоумышленниками, а не с банком.

Пожилая пензячка поверила полицейским не сразу. Для этого потребовалось более 20 минут.

«К моменту прибытия сотрудников пенсионерка успела перевести злоумышленникам 45 000 из 200 000 рублей, которые у нее были при себе», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Позже пожилая женщина рассказала, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником банка. По его словам, на имя пенсионерки мошенники оформили кредит. Чтобы им помешать, пензячке требуется самой сделать заем, а затем перевести деньги на безопасные счета. Горожанка запаниковала и начала следовать всем полученным инструкциям.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину)», - добавили в полиции.

Похожий инцидент произошел в октябре 2020 года в магазине на улице Клары Цеткин. Пожилая пензячка пыталась снять 40 000 рублей, следуя инструкциям по телефону. Тогда от участи жертвы аферистов пенсионерку спас сотрудник Росгвардии, случайным образом оказавшийся на месте.