Криминал

Переехавший в Сызрань кузнечанин может лишиться свободы на 20 лет

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В Сызрани задержали 30-летнего жителя Кузнецка. Мужчину подозревают в распространении наркотиков.

Следователи установили, что кузнечанин через телефонное приложение купил в Москве партию запрещенных веществ и собирался распространять товар в Сызрани, делая закладки и размещая информацию о них через интернет.

Когда сотрудники Сызранского ЛО МВД России задержали и досмотрели мужчину, они нашли в его личных вещах 13 свертков с порошкообразным веществом. Также в городе были обнаружены 8 тайников, куда кузнечанин разместил закладки.

Кроме того, правоохранители обыскали съемную квартиру злоумышленника. В ней находилось 56 расфасованных свертков и 1 полимерный пакет весом 182,63 грамма. В жилище кузнечанина имелись и приспособления, необходимые для расфасовки запрещенных веществ: электронные весы, скотч, пакетики. Наркотики и оборудование изъяли.

«По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «героин» в крупном размере, общей массой около 210 граммов», - рассказали в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Кузнечанина заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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Источник — фото 2-4 Сызранского ЛО МВД России на транспорте
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