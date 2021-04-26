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Криминал

Гость области получил ножом в живот после спора о возвращении домой

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38-летнему жителю села Булычево Иссинского района грозит наказание за то, что он ударил ножом в живот своего 21-летнего племянника.

Молодой человек, живущий в Мордовии, приехал погостить к дяде. Тот вместе с подругой накрыл на стол, поставил на него спиртное. Через полчаса после начала трапезы женщина оставила мужчин, чтобы они пообщались.

Однако разговор закончился конфликтом. Дядя и племянник не сошлись во взглядах на отъезд молодого родственника обратно домой.

«Вариант, что за ним приедут другие родственники, молодого человека не устроил. Он схватил своего дядю за одежду и стал его трясти», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На шум прибежала сожительница хозяина дома и, схватив племянника, стала выталкивать его из квартиры. Агрессор не подчинился, а ударил женщину по голове. Та стукнулась об стену и оставила попытки выдворить гостя.

Самоуправство родственника разозлило хозяина. Он схватил кухонный нож и два раза ударил племянника в живот.

«От полученных ударов молодой человек сел на пол. Дядя и его сожительница пытались оказать ему помощь, но тот никого к себе не допускал», - добавили в пресс-службе.

В итоге хозяин позвонил дедушке и бабушке раненого, которые жили в том же селе. Они приехали и забрали пострадавшего к себе, затем вызвали бригаду медиков. Молодого человека госпитализировали, врачи прооперировали его.

Сначала родственники ввели в заблуждение правоохранителей, сообщив, что пострадавший упал на металлический предмет. Той же версии придерживался и сам житель Мордовии. Через некоторое время раненый сам признался, что это неправда, и рассказал, как все на самом деле было.

Дядю пострадавшего задержали по месту жительства. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности. Сельчанин признался в содеянном, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сельчанин признался в содеянном, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
За что? Он же не на несанкционированный митинг ходил!

Гость||

Гость писал(a):

Сельчанин признался в содеянном, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

За что? Он же не на несанкционированный митинг ходил!

и вконтакте ничего не постил

Имя: Гость
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