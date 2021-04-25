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Криминал

Оборудование износилось: в бассейне Нижнего Ломова нашли 14 нарушений

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Проверка сотрудников Ростехнадзора выявила 14 нарушений в бассейне «Волна» Нижнего Ломова, где в субботу, 24 апреля, 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет отравились хлором.

Как сообщает федеральное агентство новостей ФАН со ссылкой на собственный источник, оборудование не менялось с 1976 года и значительно износилось. В 2020 году специалисты Ростехнадзора осмотрели бассейн и пришли к выводу, что администрация не заботится о безопасности пловцов.

«Волну» проверяли и в 2018-м. Тогда нашли лишь одно нарушение, не касавшееся бассейна.

Сейчас в учреждении работают следователи. Они пытаются выяснить, когда в бассейне проверяли фильтры.

Ранее сообщалось, что госпитализированные с отравлением дети вне опасности, их состояние стабильное. Еще сутки медики будут контролировать их самочувствие, 26 апреля при благополучной ситуации начнутся выписки.

По делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержали замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проверка сотрудников Ростехнадзора выявила 14 нарушений в бассейне «Волна» Нижнего Ломова, где в субботу, 24 апреля, 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет отравились хлором.
К директору ещё нет вопросов? Только к заму?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году специалисты Ростехнадзора осмотрели бассейн и пришли к выводу, что администрация не заботится о безопасности пловцов.
И никто не был наказан? Никаких мер по обеспечению безопасности не было принято? Да тут нужны не только отставки, но и посадки!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оборудование не менялось с 1976 года и значительно износилось.
оборудование в бассейн поставили два года назад, оно считается новым

Какой информации верить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проверка сотрудников Ростехнадзора выявила 14 нарушений
Где раньше был Ростехнадзор? Пора бы провести проверку самого надзора, почему они работают только после ЧП. Почему не поверили устранение ранее выявленных недостатков. Или адм.бассейна отписались, что все устранили, а те и рады за них. Бездельники.

Д-р Шаффхаузен||

Что за оборудование, которое износилось за два года? Кто его тендерил и принимал?

Гость||

"оборудование не менялось с 1976 года"!!! Надо же, с 1976 года даже ни разу не удосужились поменять оборудование в бассейне, построенном в 2008 году. Да, произошла трагедия, но зачем печатать явный бред?

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

Д-р Шаффхаузен|25.04.2021 18:22|

Что за оборудование, которое износилось за два года? Кто его тендерил и принимал?

Вы что такие наивные, как чукотские юноши? Или вы не знаете, кто выигрывает тендер? Или думаете дофигищща денег дают на поддержание объектов спорта? Купили дермовейшее дерьмо. И директор не виноват, и уж зам тем более. Вернее не так. Они виновны лишь в том, что не остановили работу бассейна, как не отвечающего требованиям безопасности. Но кто бы им позволил сделать это? Им дали крохи, зато требуют работать, да еще приносить доход. Не смогли бы они, так нгашлись бы сразу другие. А тем временем в Пензе строят новый дворец ледового спорта. Те, что есть, содержать не на что, а тут еще один

Гость||

Да уж

Гость||

Кабельский с иваном доход требовали, как тут остановишь работу

Гость||

дварцов нада больше всяких и разных и фсем дружна итти за чудом как иван ходил

Имя: Гость
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