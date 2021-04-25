Оборудование износилось: в бассейне Нижнего Ломова нашли 14 нарушений

25.04.2021 | 17:58

Проверка сотрудников Ростехнадзора выявила 14 нарушений в бассейне «Волна» Нижнего Ломова, где в субботу, 24 апреля, 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет отравились хлором.

Как сообщает федеральное агентство новостей ФАН со ссылкой на собственный источник, оборудование не менялось с 1976 года и значительно износилось. В 2020 году специалисты Ростехнадзора осмотрели бассейн и пришли к выводу, что администрация не заботится о безопасности пловцов.

«Волну» проверяли и в 2018-м. Тогда нашли лишь одно нарушение, не касавшееся бассейна.

Сейчас в учреждении работают следователи. Они пытаются выяснить, когда в бассейне проверяли фильтры.

Ранее сообщалось, что госпитализированные с отравлением дети вне опасности, их состояние стабильное. Еще сутки медики будут контролировать их самочувствие, 26 апреля при благополучной ситуации начнутся выписки.

По делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, задержали замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.