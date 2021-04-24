Криминал

На пензенца, напавшего на бригаду скорой помощи, завели уголовное дело

Печать

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту угона спецавтомобиля с применением насилия в отношении медицинских работников.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 апреля. Бригада медиков приехала на улицу Карпинского к пациенту. После транспортировки мужчины в спецавтомобиль возник конфликт с его сыном. Он ударил врача-реаниматолога ногой в грудную клетку, а затем вытолкнул водителя из автомобиля скорой помощи, сел за руль и попытался уехать. Однако через 30 метров он остановился и начал требовать, чтобы водитель скорой сел за руль.

«В результате своих преступных действий мужчина неправомерно без цели хищения завладел автомашиной скорой помощи. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - уточнили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Сейчас агрессор задержан. По делу работает группа, в состав которой вошли специалисты по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

голову ему проверьте, по любому дэбил...

Гость||

Отморозок должен ответить по полной!Врачи и так работают с полной отдачей!Здоровья всем врачам,медсёстрам,санирам!

Гость||

Усыпит его.

Гость||

Самое неприятное , когда на СМП приезжает женщина 45+, это считай что всё пропало. Только твёрдая уверенность в праве на жизнь и видеофиксации её низкопрофессиональных отговорок может спасти жизнь и здоровье

Гость||

Гость писал(a):

Самое неприятное , когда на СМП приезжает женщина 45+, это считай что всё пропало. Только твёрдая уверенность в праве на жизнь и видеофиксации её низкопрофессиональных отговорок может спасти жизнь и здоровье
дурачек пишет

Мотовилов (гость)||

Вирусобесие повредило психическое здоровье населения. Люди живут в постоянном напряжении и страхе.

Гость||

Расчёт на то, что воля к сопротивлению будет подавлена и население примет принудительную вакцинацию и гены смирения и послушания

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте