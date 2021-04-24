На пензенца, напавшего на бригаду скорой помощи, завели уголовное дело

24.04.2021 | 14:05

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту угона спецавтомобиля с применением насилия в отношении медицинских работников.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 апреля. Бригада медиков приехала на улицу Карпинского к пациенту. После транспортировки мужчины в спецавтомобиль возник конфликт с его сыном. Он ударил врача-реаниматолога ногой в грудную клетку, а затем вытолкнул водителя из автомобиля скорой помощи, сел за руль и попытался уехать. Однако через 30 метров он остановился и начал требовать, чтобы водитель скорой сел за руль.

«В результате своих преступных действий мужчина неправомерно без цели хищения завладел автомашиной скорой помощи. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - уточнили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Сейчас агрессор задержан. По делу работает группа, в состав которой вошли специалисты по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.