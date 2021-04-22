Вонзившая в мужчину нож кузнечанка попросила отложить срок из-за ребенка

22.04.2021 | 16:00

В среду, 21 апреля, вступил в силу приговор двум жительницам Кузнецка. 33-летняя женщина признана виновной в убийстве, а ее 38-летняя подруга, уже имевшая судимость за оскорбление представителя власти, - в причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Кузнечанки познакомились в конце 2019 года. Старшая из них пригласила новую подругу временно поселиться в своей квартире, где жила с ребенком и 36-летним мужчиной.

11 февраля 2020 года малыш был в детсаду, а все трое взрослых выпивали. Когда пришло время забирать ребенка, за ним отправился мужчина. Однако скоро он вернулся один и еще более пьяный.

Между гражданскими супругами разгорелась ссора, и мужчина пустил в ход кулаки. Хозяйка дома схватила нож и нанесла нападавшему удары в лицо и грудь, а затем отдала оружие подруге и попросила унести. Неожиданно та размахнулась и вонзила лезвие мужчине в бок.

Хозяйка нож отобрала, унесла на кухню и вымыла, после чего из ванной комнаты позвонила в скорую помощь. Через полчаса она вышла и увидела сожителя на полу - мертвым и окровавленным.

Оказалась, пока она вызывала медиков, подруга (по ее словам, из женской солидарности) вновь взяла нож и начала наносить обидчику удары. При этом она понимала, что может убить человека, но о последствиях не думала.

«Ребенка в тот вечер забрала к себе домой воспитательница детского сада. После указанных событий мальчик проживает с отцом в Пензе», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств. К ним, в частности, относятся наличие ребенка у одной из женщин и противоправное поведение погибшего мужчины.

В итоге младшая подруга приговорена к 7 годам, старшая - к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

38-летняя кузнечанка обжаловала приговор и просила отсрочить ей отбывание наказания в связи с наличием ребенка. Апелляцию подал и отец погибшего - он просил переквалифицировать действия злоумышленниц на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и наказать их более строго.

«Судебная коллегия по уголовным делам оставила жалобы без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.