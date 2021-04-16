В регионе за 3 месяца в получении взятки обвинили 14 человек

16.04.2021 | 11:34

В Пензенской области большинство коррупционных преступлений, выявленных за три месяца 2021 года, связаны с мошенничеством, присвоением вверенного имущества, дачей и получением взяток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее стало известно, что число нарушений коррупционной направленности возросло на 144% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го - с 34 до 83.

По статье 159 УК РФ (мошенничество) правоохранители возбудили 28 дел, по фактам присвоения или растраты вверенного имущества - 5, коммерческого подкупа - 1, посредничества в нем - 1, служебного подлога - 1.

14 преступлений связаны с получением взятки, 17 - с ее дачей, 3 - с посредничеством во взяточничестве. 13 уголовных дел возбудили по фактам мелкого взяточничества (9 - получение, 4 - дача).

«Прокуратура области на постоянной основе принимает комплекс мер координационного и надзорного характера, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов области по выявлению коррупционных преступлений, в особенности на приоритетных направлениях», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.