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Криминал

В регионе за 3 месяца в получении взятки обвинили 14 человек

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В Пензенской области большинство коррупционных преступлений, выявленных за три месяца 2021 года, связаны с мошенничеством, присвоением вверенного имущества, дачей и получением взяток. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее стало известно, что число нарушений коррупционной направленности возросло на 144% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го - с 34 до 83.

По статье 159 УК РФ (мошенничество) правоохранители возбудили 28 дел, по фактам присвоения или растраты вверенного имущества - 5, коммерческого подкупа - 1, посредничества в нем - 1, служебного подлога - 1.

14 преступлений связаны с получением взятки, 17 - с ее дачей, 3 - с посредничеством во взяточничестве. 13 уголовных дел возбудили по фактам мелкого взяточничества (9 - получение, 4 - дача).

«Прокуратура области на постоянной основе принимает комплекс мер координационного и надзорного характера, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов области по выявлению коррупционных преступлений, в особенности на приоритетных направлениях», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость||

От те и раз...

Гость||

С руководства пример брали,а как же иначе?

Гость||

Ничего удивительного. Сплошная коррупция. И не только в Пензенской области. Сажать не пересажать. А мы всё "За" голосуем. Надеемся, что придет другой их этой же команды и будет лучше. Уже 20 лет они работают не для народа, а против него. всё пляшем на одних и тех же граблях. Может попробуем другие "грабли" использовать? пора менять уже это кардинально!

Гость||

А зачем вообще в нашем регионе нужна Прокуратура ? Достаточно СК , ФСБ и МВД ! Толку от них как от козла молока !

Гость||

Интересно было бы почитать этот план о мерах по координации , направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов !

Гость||

Артамонова , а куда Вы смотрели , как надзирающий орган когда в министерстве лесного хозяйства Пензенской области проводили аукционы ?

Гость||

Никогда такого не было, и вот снова...

Гость||

Они все смотрят в одну сторону, не в сторону народа.

Гость||

Где в России, кроме Москвы хорошо люди живут? Кто знает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Прокуратура области на постоянной основе принимает комплекс мер координационного и надзорного характера, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов области по выявлению коррупционных преступлений, в особенности на приоритетных направлениях», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
тухлые правоохранительные органы зашевелились, почувствовали что за это могут и их вздрючить, потому что один коррупционный клубок, разматывать-непереразматывать

Гость||

Думаете зашевелилась на самом деле? Опять красивые фразы и пыль в глаза.

Гость||

коррупция уже бесит она везде где покровительство в госкомимуществе и директоров ер депутатов а прокуратура только запросики шлет

Гость||

Дача взятки - это когда ГИБДД тысячу рублей давали ?

Имя: Гость
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