Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|10:51
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Криминал

Гость из Самары украл из пензенских магазинов кофе и парфюм на 56 тыс.

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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении молодого жителя Самары. Он приехал в город, чтобы купить двигатель, а когда деньги закончились, решил добыть их преступным путем.

«Гражданин 1994 года рождения пришел в магазин косметики. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он украл 5 флаконов туалетной воды на общую сумму более 53 000 руб. Похищенные флаконы мужчина спрятал в карманы куртки и прошел мимо кассового контроля, не оплатив товар», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

После этого злоумышленник отправился в Мокшан, где украл из магазина продуктов 16 банок кофе стоимостью 3 100 рублей. Сложив их в продуктовую корзину, он покинул торговый зал. А после этого вернулся в Пензу, где его уже разыскивали сотрудники полиции.

Гостя из близлежащего региона задержали. Он признался, что планировал продать похищенное на улице. Ранее его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи, и теперь ему снова грозит наказание. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - уточнили в УМВД.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Дешовое кофе.Подделка.

Гость||

На зоне будет пить сублимированный если конечно угостит кто.

Имя: Гость
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