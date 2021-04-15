В Пензе пенсионерка купила по чужой карте шоколадки и получила срок

15.04.2021 | 12:50

Пензенская пенсионерка оказалась на скамье подсудимых за кражу с банковского счета.

2 февраля пожилая женщина увидела возле магазина лежавшую на земле карту. Подняв и осмотрев ее, пензячка поняла, что может делать покупки на сумму до 1 000 рублей без введения ПИН-кода.

Обрадованная женщина отправилась в магазин, рядом с которым нашла карту, и купила три шоколадки «Аленка» на 149 рублей 70 копеек. Выйдя на улицу, она задумалась, вернулась и приобрела еще коньяк и три сникерса на сумму 690 рублей 60 копеек.

Затем пенсионерка отправилась в другой магазин и набрала товар примерно на 280 рублей, однако оплата не прошла. После этого она разрезала и выкинула чужую карту.

«Таким образом, подсудимая тайно похитила с банковского счета денежные средства в сумме 840 рублей 30 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Женщина раскаялась, принесла владелице карты извинения и возместила ущерб. Суд учел возраст и состояние здоровья пензячки и ее супруга, а также содействие в раскрытии преступления: женщина подробно изложила обстоятельства произошедшего с выходом на место.

В итоге ей назначили наказание - 6 месяцев условного лишения свободы.

«Приговор не будет приведен в исполнение, если осужденная в течение 6 месяцев примерным поведением докажет свое исправление», - уточнили в суде.