Криминал

В Пензе пенсионерка купила по чужой карте шоколадки и получила срок

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Пензенская пенсионерка оказалась на скамье подсудимых за кражу с банковского счета.

2 февраля пожилая женщина увидела возле магазина лежавшую на земле карту. Подняв и осмотрев ее, пензячка поняла, что может делать покупки на сумму до 1 000 рублей без введения ПИН-кода.

Обрадованная женщина отправилась в магазин, рядом с которым нашла карту, и купила три шоколадки «Аленка» на 149 рублей 70 копеек. Выйдя на улицу, она задумалась, вернулась и приобрела еще коньяк и три сникерса на сумму 690 рублей 60 копеек.

Затем пенсионерка отправилась в другой магазин и набрала товар примерно на 280 рублей, однако оплата не прошла. После этого она разрезала и выкинула чужую карту.

«Таким образом, подсудимая тайно похитила с банковского счета денежные средства в сумме 840 рублей 30 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Женщина раскаялась, принесла владелице карты извинения и возместила ущерб. Суд учел возраст и состояние здоровья пензячки и ее супруга, а также содействие в раскрытии преступления: женщина подробно изложила обстоятельства произошедшего с выходом на место.

В итоге ей назначили наказание - 6 месяцев условного лишения свободы.

«Приговор не будет приведен в исполнение, если осужденная в течение 6 месяцев примерным поведением докажет свое исправление», - уточнили в суде.

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Гость||

покупать надо там где камеры не стоят, глупые люди а умным и карты не попадаются

Гость||

до чего пенсионеров довели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

до чего пенсионеров довели
Что они первым делом коньяк покупают?

Гость||

Гость писал(a):

Что они первым делом коньяк покупают?
коньяк не может стоить даже 700 руб, а ее общий чек по этой карточки составил около 700 руб а там еще что то было, шоколадки итп, бормотуху какую то купила

Гость||

Гость писал(a):

покупать надо там где камеры не стоят
это почему?

Гость||

Огорчает поведение людей. Потерявший карту, наверняка тоже звезд с неба не хватает. Нету взаимопомощи, одни нищие обкрадывают других нищих.

Гость||

Гость писал(a):

это почему?
потому что не опознают по видекамере лицо и не идентифицируют

Гость||

Гость писал(a):

Нету взаимопомощи, одни нищие обкрадывают других нищих.
кого форт тот и в фаворе

Имя: Гость
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