Подростка из Мокшана заподозрили в краже 240 тыс. руб. со счета бабушки

15.04.2021 | 08:58

В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении подростка. 16-летнего жителя Мокшана заподозрили в краже с банковского счета бабушки.

«По данным следствия, подросток, зная, что на карте его бабушки имеются денежные средства, решил похитить их. С этой целью он, используя телефон, подключил соответствующее приложение (мобильный банк), и с января по февраль 2021 года систематически осуществлял переводы на свою карту», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пожилая женщина лишилась более 240 тыс. руб. Деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Известно, что в момент преступления юноша уже состоял на профилактическом учете в органах внутренних дел. Теперь его ждет уголовная ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств хищения и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», - резюмировала Махницкая.