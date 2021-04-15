Криминал

Подростка из Мокшана заподозрили в краже 240 тыс. руб. со счета бабушки

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В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении подростка. 16-летнего жителя Мокшана заподозрили в краже с банковского счета бабушки.

«По данным следствия, подросток, зная, что на карте его бабушки имеются денежные средства, решил похитить их. С этой целью он, используя телефон, подключил соответствующее приложение (мобильный банк), и с января по февраль 2021 года систематически осуществлял переводы на свою карту», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Пожилая женщина лишилась более 240 тыс. руб. Деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Известно, что в момент преступления юноша уже состоял на профилактическом учете в органах внутренних дел. Теперь его ждет уголовная ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств хищения и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», - резюмировала Махницкая.

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Гость||

нагрел бабушку

Гость||

Бабушка рядышком с эти внучком,

Столько лет жили вместе.

Бабушка рядышком с этим внучком,

Только нет денег на месте!

Имя: Гость
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