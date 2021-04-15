Пензячка оформила заем по забытому школьной подругой паспорту

15.04.2021 | 15:41

В Пензе закончилось расследование уголовного дела в отношении 21-летней горожанки, оформившей микрозаем на паспорт 24-летней подруги.

Девушки дружили со школьной скамьи и были внешне похожи. В ноябре прошлого года старшая из них пришла в гости к младшей, а уходя домой, забыла свой паспорт. Подруга позвонила ей и сказала, что документ находится у нее. Та пообещала забрать его, как только у нее будет время.

Тогда-то у пензячки и появился план использования чужого паспорта. У нее уже был опыт оформления микрозаймов, а в этот момент возникли финансовые трудности. Она пришла в офис на проспекте Строителей и оставила заявку на микрозаем в сумме 10 тысяч рублей. При оформлении кредита девушка волновалась, но старалась держать себя в руках.

Сотрудница офиса при заполнении документов не заметила, что паспорт принадлежит другому человеку. В анкете заемщица расписалась фамилией своей школьной подруги. На руки она получила 9 200 рублей, так как 800 рублей вычли за страховку. На эти деньги девушка оплатила съемную квартиру и купила продукты.

Через неделю хозяйка паспорта забрала его, а вскоре ей стали поступать звонки из микрофинансовой организации о задолженности. Тогда-то и раскрылась афера ее подруги.

Злоумышленница пообещала вернуть деньги, но владелица паспорта ей не поверила и обратилась в полицию.

«Сейчас подозреваемой предъявлено обвинение, с нее взято обязательство о явке. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело передано в прокуратуру Октябрьского района для утверждения обвинительного акта и направления в суд», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.