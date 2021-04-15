Сетевое издание|18+|Четверг|15 апр 2021|16:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензячка оформила заем по забытому школьной подругой паспорту

Печать

В Пензе закончилось расследование уголовного дела в отношении 21-летней горожанки, оформившей микрозаем на паспорт 24-летней подруги.

Девушки дружили со школьной скамьи и были внешне похожи. В ноябре прошлого года старшая из них пришла в гости к младшей, а уходя домой, забыла свой паспорт. Подруга позвонила ей и сказала, что документ находится у нее. Та пообещала забрать его, как только у нее будет время.

Тогда-то у пензячки и появился план использования чужого паспорта. У нее уже был опыт оформления микрозаймов, а в этот момент возникли финансовые трудности. Она пришла в офис на проспекте Строителей и оставила заявку на микрозаем в сумме 10 тысяч рублей. При оформлении кредита девушка волновалась, но старалась держать себя в руках.

Сотрудница офиса при заполнении документов не заметила, что паспорт принадлежит другому человеку. В анкете заемщица расписалась фамилией своей школьной подруги. На руки она получила 9 200 рублей, так как 800 рублей вычли за страховку. На эти деньги девушка оплатила съемную квартиру и купила продукты.

Через неделю хозяйка паспорта забрала его, а вскоре ей стали поступать звонки из микрофинансовой организации о задолженности. Тогда-то и раскрылась афера ее подруги.

Злоумышленница пообещала вернуть деньги, но владелица паспорта ей не поверила и обратилась в полицию.

«Сейчас подозреваемой предъявлено обвинение, с нее взято обязательство о явке. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело передано в прокуратуру Октябрьского района для утверждения обвинительного акта и направления в суд», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте