Криминал

Сельчанин отправил найденную карту в урну, потратив с нее деньги

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33-летний житель села Старая Каменка Пензенского района стал фигурантом уголовного дела из-за чужой банковской карты.

Сельчанин нашел ее 30 января на остановке «Гидрострой». Осмотрев карту, мужчина понял, что она позволяет делать покупки на сумму до 1 000 рублей без введения ПИН-кода, и решил воспользоваться чужими деньгами.

В тот же день он дважды купил сигареты на сумму 1 016 рублей, а затем выбросил «пластик» в урну у входа на заправочную станцию.

Однако скрыться безнаказанным мужчине не удалось: его установили по записям с камер видеонаблюдения.

Мужчина признал вину и возместил ущерб владелице карты. Тем не менее в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое сейчас уже направлено в Первомайский районный суд.

Пензенские правоохранители не в первый раз устанавливают злоумышленников, расплачивающихся чужими деньгами, с помощью видеокамер. Так, в марте они нашли пензенца, который нашел на улице Суворова банковскую карту и за полчаса истратил в четырех магазинах более 5,5 тысячи рублей.

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