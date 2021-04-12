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Криминал

Сельчанин проведет в тюрьме почти 9 лет за жестокую расправу с недругом

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Давняя вражда между двумя жителями Белинского района привела одного к глубокой инвалидности, второго - к потере свободы.

Трагедия произошла 17 апреля 2019 года. 55-летний житель села Чернышево (в то время он был депутатом комитета местного самоуправления) встретил 54-летнего односельчанина. Раньше тот помогал ему по хозяйству и получал в качестве оплаты спиртное или деньги, но впоследствии мужчины рассорились: младший сулился продать старшему земельный пай и даже получил за него аванс. Однако деньги он истратил, а обещания не сдержал. Из-за этого мужчины постоянно конфликтовали.

Сельчанин, обещавший продать свою землю, был нетрезв: он в тот день получил оплату спиртным за работу у другого жителя района на пилораме. Депутат, пользуясь этим обстоятельством, решил расправиться с недругом.

Ударом в лицо он свалил его на землю, а затем погрузил в прицеп своей «Нивы» и отвез на пустырь у свалки рядом с селом. Там он раздел и разул потерпевшего, облил ему ноги соляркой и поджег, а сам скрылся.

Впоследствии едва не погибший мужчина рассказал: он очнулся и не почувствовал ног, но смог позвать на помощь проезжавшего мимо односельчанина, и тот довез его до церкви.

Сельчанин получил 40% ожогов поверхности тела. Впоследствии он перенес 5 операций, ему пришлось ампутировать ноги.

Подсудимый вину не признал и заявил, что весь день подвозил материалы для строителей своего магазина.

«Злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. С него в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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