Криминал

Пензенец за полчаса потратил в четырех магазинах чужие 5 500 рублей

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38-летний житель Пензы предстанет перед судом за кражу с банковского счета.

Утром 16 марта мужчина шел по улице Суворова и увидел лежавшую на тротуаре банковскую карту. Вместо того чтобы постараться вернуть ее владельцу, например отнести в полицию, пензенец решил воспользоваться чужими деньгами.

За 35 минут он успел зайти в четыре торговые точки, где покупал спиртное и продукты. На кассах он прикладывал найденную карту к терминалу, не вводя ПИН-код. Общая сумма покупок составила более 5,5 тысячи рублей.

«Установить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения на кассах торгового центра. Он полностью признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тем не менее по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Максимальное предусмотренное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.

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Гость||

Каков "Робин Гуд")))))))

Гость||

камеры понятно фиксировали лицо а если он не привлекался ранее откуда по личику стало известно кто он?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

лишение свободы на срок до 6 лет.
Поднял с пола срок. Даже если увидел айфон не поднимай - раздави и иди дальше...

Гость||

Гость писал(a):

камеры понятно фиксировали лицо а если он не привлекался ранее откуда по личику стало известно кто он?
У вас паспорт есть? Всё в базах...

Имя: Гость
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