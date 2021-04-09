Пензенец за полчаса потратил в четырех магазинах чужие 5 500 рублей

09.04.2021 | 14:27

38-летний житель Пензы предстанет перед судом за кражу с банковского счета.

Утром 16 марта мужчина шел по улице Суворова и увидел лежавшую на тротуаре банковскую карту. Вместо того чтобы постараться вернуть ее владельцу, например отнести в полицию, пензенец решил воспользоваться чужими деньгами.

За 35 минут он успел зайти в четыре торговые точки, где покупал спиртное и продукты. На кассах он прикладывал найденную карту к терминалу, не вводя ПИН-код. Общая сумма покупок составила более 5,5 тысячи рублей.

«Установить злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения на кассах торгового центра. Он полностью признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тем не менее по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Максимальное предусмотренное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.