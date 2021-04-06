В Пензе рецидивист с беременной подругой продали чужой телевизор

06.04.2021 | 16:31

30-летний уроженец Белинского района в очередной раз оказался за решеткой. Наказание не испугало мужчину, который уже пять раз был судим за кражи, но не свернул с криминальной дорожки.

16 июня 2020 года мужчина и его сожительница, пребывающая на 7-м месяце беременности, на сутки арендовали квартиру в самом центре Пензы - доме № 10 на улице Московской. Вечером они хорошо повеселились, а затем решили продолжить банкет.

Однако денег уже не осталось, и в ход пошло хозяйское имущество. Мужчина снял с настенного крепления телевизор LG стоимостью 13 667 рублей, а его подруга забрала пульт дистанционного управления.

Пара вызвала такси, погрузила телевизор и поехала к знакомым, даже не заперев дверь чужой квартиры на ключ. По паспорту одного из них телевизор сдали в комиссионку за 5 000, а на выручку купили на алкоголь и продукты и продолжили застолье. В съемное жилье арендаторы больше не вернулись.

Вскоре оперативники вычислили криминальный дуэт, однако во время предварительного следствия мужчина пустился в бега. Его соучастницу 26 октября суд приговорил за кражу к 1 году и 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Вскоре пришел черед и самого рецидивиста: правоохранители установили, где он находится, и задержали его.

«По совокупности преступлений он приговорен к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 000 рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.