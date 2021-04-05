Воры из Саратова на ВАЗ-2114 попались на краже в Пензе

05.04.2021 | 18:00

В Пензе осудили преступную троицу из соседнего региона. Это уроженцы Еревана в возрасте 26, 35 и 56 лет, переехавшие в Саратов на постоянное место жительства.

В ночь на 3 октября 2020 года 35-летний мужчина приехал в Пензу на автомобиле ВАЗ-2114 и проник в два продовольственных магазина на проспектах Победы и Строителей, похитив из касс в общей сложности более 15 500 рублей.

Вечером 28 октября он же вместе с двумя вышеназванными мужчинами решил обворовать еще один магазин - на улице Пушкина. Старший из подельников привез компанию на место, а потом отъехал на другую улицу ждать их возвращения.

Злоумышленники, имея при себе кувалду, перчатки и респираторы, проникли внутрь, обыскали кассовые аппараты и все помещения, но денег найти не смогли и взяли два блока сигарет.

«На выходе из магазина они были застигнуты сотрудниками полиции. Один из соучастников попытался сбежать и по пути выбросил блок сигарет. Однако был задержан со вторым блоком сигарет», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчины признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет в колонии строгого режима - в зависимости от роли каждого.