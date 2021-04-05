Криминал

В Пензе угонщик прокатил друзей на чужой машине и был задержан

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Транспортное средство молодого человека уехало однажды ночью в неизвестном направлении с парковки на улице Рахманинова.

«На автомобиле у меня сигнализации не было, стояла она на видном месте перед магазинами», - рассказал потерпевший.

Розыском угонщика занялись сотрудники полиции.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель села Бессоновка 1999 года рождения», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Мария Быкова.

Молодой человек выпивал в компании товарищей. А потом решил их покатать на чужом автомобиле. Проник в него он, разбив стекло, завел машину с помощью замыкания проводов.

«В последствии подозреваемый высадил друзей, а сам поехал в сторону села Бессоновка. Решив избавиться от автомобиля, гражданин спрятал его в песчаном карьере и снял аккумулятор, который сдал в пункт приема металла за 750 рублей», - пояснила Мария Быкова.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

и снял аккумулятор, который сдал в пункт приема металла за 750 рублей»,
Пипец...

Гость||

Неужели было не стыдно писать заявление на поиск этой помойки ?

Гость||

Гость писал(a):

Неужели было не стыдно писать заявление на поиск этой помойки ?
Не все такие бояре как ты. Практически все сейчас копейки считают.

Имя: Гость
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