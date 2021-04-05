Пензячка нашла на улице карту, обнулила ее и вернула на место

50-летнюю пензячку, ранее не судимую, наказали за оплату мелких покупок найденной на улице банковской картой.
Вечером 24 декабря женщина, возвращаясь с работы, шла по Володарского и увидела потерянную кем-то пластиковую карту. Видимо, посчитав это предновогодним подарком судьбы, горожанка присвоила находку.
Женщина знала, что расплачиваться за покупки стоимостью менее 1 000 рублей можно без введения ПИН-кода, поэтому тем же вечером и следующим утром сходила в несколько магазинов и аптек, потратив в общей сложности 17 336 рублей.
«Потерпевшая 25 декабря вошла в личный кабинет онлайн-банка и обнаружила уменьшение суммы на своей банковской карте, после чего вывела оставшиеся на ней денежные средства на другую карту и обратилась в органы внутренних дел», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Когда деньги кончились, злоумышленница выбросила карту примерно в том же месте, где нашла.
Через три дня полицейские установили личность преступницы и пришли к ней на работу. Женщина признала свою вину и полностью возместила нанесенный ею ущерб.
«Суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, наложив на нее дополнительные обязанности», - добавила Светлана Артамонова.
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каким образом могли они установить ее личность, что сказки рассказывайте, нашел значит судьба улыбнулась, если только не проговорилась где но тогда уже коли ума маловато извините