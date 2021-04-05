Криминал

Пензячка нашла на улице карту, обнулила ее и вернула на место

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50-летнюю пензячку, ранее не судимую, наказали за оплату мелких покупок найденной на улице банковской картой.

Вечером 24 декабря женщина, возвращаясь с работы, шла по Володарского и увидела потерянную кем-то пластиковую карту. Видимо, посчитав это предновогодним подарком судьбы, горожанка присвоила находку.

Женщина знала, что расплачиваться за покупки стоимостью менее 1 000 рублей можно без введения ПИН-кода, поэтому тем же вечером и следующим утром сходила в несколько магазинов и аптек, потратив в общей сложности 17 336 рублей.

«Потерпевшая 25 декабря вошла в личный кабинет онлайн-банка и обнаружила уменьшение суммы на своей банковской карте, после чего вывела оставшиеся на ней денежные средства на другую карту и обратилась в органы внутренних дел», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Когда деньги кончились, злоумышленница выбросила карту примерно в том же месте, где нашла.

Через три дня полицейские установили личность преступницы и пришли к ней на работу. Женщина признала свою вину и полностью возместила нанесенный ею ущерб.

«Суд назначил подсудимой наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, наложив на нее дополнительные обязанности», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

каким образом могли они установить ее личность, что сказки рассказывайте, нашел значит судьба улыбнулась, если только не проговорилась где но тогда уже коли ума маловато извините

Гость||

Обнулять в России научились...

Гость||

Гость писал(a):

тогда уже коли ума маловато извините
О существовании камер слышал?

Гость||

Гость писал(a):

О существовании камер слышал?
так определи по ним мое лицо? а если отаваривалась там где их нет

Гость||

Гость писал(a):

О существовании камер слышал?
и с каких это времен камера доказательство, какое у нее приближение что бы дать снимок что она расплатилась именно этой картой а не покупает своей

Гость||

Вирус обнуления заразен.

Гость||

Гость писал(a):

и с каких это времен камера доказательство, какое у нее приближение что бы дать снимок что она расплатилась именно этой картой а не покупает своей
Вы прикидываетесь или не въезжаете?

Гость||

Кому то можно обнуляться,кому то нельзя.Каждому своё.

Гость||

Гость писал(a):

и с каких это времен камера доказательство, какое у нее приближение что бы дать снимок что она расплатилась именно этой картой а не покупает своей
вот такие дурочки которые думают что сойдет им с рук и попадаются

Гость||

Гость писал(a):

и с каких это времен камера доказательство, какое у нее приближение что бы дать снимок что она расплатилась именно этой картой а не покупает своей
так по времени оплаты магазин тоже можно отследить, в личном кабинете есть информация - в каком магазине был платеж

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

и с каких это времен камера доказательство, какое

> у нее приближение что бы дать снимок что она расплатилась именно этой

> картой а не покупает своей

вот такие дурочки которые думают что

> сойдет им с рук и попадаются

сказки не рассказывайте. У меня в магазине расплатились чужой картой. продавца обманули на 10тысяч. Писала заявление , в возбуждении отказали.

Гость||

Гость писал(a):

каким образом могли они установить ее личность
тактика оперативной работы, предмет есть такой - все там расписано, как дур таких вот ловить

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

и с каких это времен камера доказательство, какое

> у нее приближение что бы дать снимок что она расплатилась именно этой

> картой а не покупает своей

так по времени оплаты магазин тоже можно

> отследить, в личном кабинете есть информация - в каком магазине был платеж

не смешите.

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

каким образом могли они установить ее

> личность

тактика оперативной работы, предмет есть такой - все там

> расписано, как дур таких вот ловить

еще ни одну не поймали.

Гость||

Гость писал(a):

Вы прикидываетесь или не въезжаете?
не вьезжаю совсем, я не я ни кобыла не моя, мало ли какая камера сфоткала похожего на меня на улице около магазина где была совершена покупка с этой камеры..........какие ваши доказательства, я бы так построил дело на ее месте

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Имя: Гость
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