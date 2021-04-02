Житель Мокшана сообщил неизвестным код из СМС и лишился денег

02.04.2021 | 20:03

Житель Мокшана, будучи на заработках в Якутии, сделал подарок мошенникам. На вахте он ответил на телефонный звонок неизвестной, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и заявила, что кто-то хочет оформить кредит на мужчину. А чтобы защитить средства, необходимо сделать страховку.

«Смотрю, приходит СМС от банка, что 19 500 снято, а куда и что? Я пытался по тем номерам звонить, звонил в банк - «Мы, вроде того, делов не знаем», - рассказал потерпевший.

Списание средств произошло после того, как мужчина отправил неизвестным данные банковской карты и код, полученный в сообщении.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.