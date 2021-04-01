В Кузнецке подростка будут судить за попытку продать менее 1 г наркотика

01.04.2021 | 08:30

В Кузнецке 16-летний юноша предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

«По данным следствия, в ноябре 2020 года житель Кузнецка 2004 года рождения, желая получать доход от сбыта наркотиков, в ходе переписки в сети Интернет согласился участвовать в незаконной деятельности», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

20 ноября подростку прислали информацию с координатами «закладки». Он забрал оттуда наркотик массой 0,91 г и перепрятал в новом тайнике, но продать не успел - его задержали сотрудники местного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела.

Запрещенное вещество изъяли, подростка поставили на профилактический учет. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере).

«Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Махницкая.