Не занималась домашними делами: в Спасске женщину избили до смерти

01.04.2021 | 11:24

В Спасске 36-летнего мужчину обвиняют в смерти 27-летней сожительницы.

Следствие установило, что вечером 13 марта горожанин, отбывавший несколько суток административного ареста, вернулся домой и увидел, что квартира в запущенном состоянии, а возлюбленная пьяна.

Он стал упрекать сожительницу, которая, по его мнению, должна была заниматься домашними делами в отсутствие гражданского мужа, но пренебрегла своими обязанностями.

«Обвиняемый стащил потерпевшую с дивана на пол, после чего ударил женщину рукой по лицу, а затем не менее двух раз в живот. Через несколько минут после причинения телесных повреждений они вдвоем продолжили распивать спиртное», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На следующий день женщина почувствовала недомогание, и сожитель вызвал медиков. В карете скорой помощи она скончалась.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила от тупой травмы живота», - уточнила Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда мужчина заключен под стражу.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Татьяна Махницкая.