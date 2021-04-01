Криминал

Не занималась домашними делами: в Спасске женщину избили до смерти

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В Спасске 36-летнего мужчину обвиняют в смерти 27-летней сожительницы.

Следствие установило, что вечером 13 марта горожанин, отбывавший несколько суток административного ареста, вернулся домой и увидел, что квартира в запущенном состоянии, а возлюбленная пьяна.

Он стал упрекать сожительницу, которая, по его мнению, должна была заниматься домашними делами в отсутствие гражданского мужа, но пренебрегла своими обязанностями.

«Обвиняемый стащил потерпевшую с дивана на пол, после чего ударил женщину рукой по лицу, а затем не менее двух раз в живот. Через несколько минут после причинения телесных повреждений они вдвоем продолжили распивать спиртное», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На следующий день женщина почувствовала недомогание, и сожитель вызвал медиков. В карете скорой помощи она скончалась.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила от тупой травмы живота», - уточнила Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда мужчина заключен под стражу.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Зачем нам такие нофости? Каждый день пишите про алкашей ,мордобой и протыкание животов.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем нам такие нофости? Каждый день пишите про алкашей ,мордобой и протыкание животов.
Вы так живете.

Гость||

Еще забыли про говно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по его мнению, должна была заниматься домашними делами в отсутствие гражданского мужа,
Ничего нового. Всякий мужик ищет халявную бабешу (жену), чтобы сэкономить на обслуге. Почему бабы на это ведутся? Самое последнее дело сдать себя в эксплуатацию, если ты совсем никчемуша без профессии.

Гость||

Ну да, он-то делом занимался.

Гость||

это не люди

Гость||

Бьёт - значит любит! Все у них хорошо!

Имя: Гость
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