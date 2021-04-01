Не занималась домашними делами: в Спасске женщину избили до смерти

В Спасске 36-летнего мужчину обвиняют в смерти 27-летней сожительницы.
Следствие установило, что вечером 13 марта горожанин, отбывавший несколько суток административного ареста, вернулся домой и увидел, что квартира в запущенном состоянии, а возлюбленная пьяна.
Он стал упрекать сожительницу, которая, по его мнению, должна была заниматься домашними делами в отсутствие гражданского мужа, но пренебрегла своими обязанностями.
«Обвиняемый стащил потерпевшую с дивана на пол, после чего ударил женщину рукой по лицу, а затем не менее двух раз в живот. Через несколько минут после причинения телесных повреждений они вдвоем продолжили распивать спиртное», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
На следующий день женщина почувствовала недомогание, и сожитель вызвал медиков. В карете скорой помощи она скончалась.
«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила от тупой травмы живота», - уточнила Татьяна Махницкая.
Злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда мужчина заключен под стражу.
«По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Татьяна Махницкая.
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