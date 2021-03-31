Криминал

В Пензе водителя Infiniti осудили за смертельное ДТП на пр. Победы

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В Пензе осудили водителя Infiniti, по вине которого в ДТП на проспекте Победы погиб человек.

Авария случилась 11 ноября 2020 года. В тот день мужчина в пьяном виде сел за руль неисправного автомобиля.

«Двигаясь со стороны улицы Минской в направлении улицы Кронштадтской и приближаясь к участку проезжей части, расположенному вблизи здания № 99 на проспекте Победы, он развил скорость движения своего автомобиля свыше 60 км/ч, а затем, при осуществлении маневра перестроения со второй полосы на первую, не справился с управлением и допустил занос автомобиля», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Машину вынесло на газон, где она сбила пензенца, занимавшегося уборкой территории (60-летнего мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался), и серьезно повредила несколько других автомобилей.

Во время следствия водитель иномарки признал свою вину. Он рассказал, что в ночь с 10 на 11 ноября был в сауне с друзьями, где компания выпивала.

«Выйдя из сауны приблизительно в 7:00, он на принадлежащем ему автомобиле развез своих знакомых по домам, после чего двигался к своему знакомому, проживающему на улице Рахманинова. Приблизительно в 8:00, двигаясь со скоростью около 100 км/ч по проспекту Победы, он не справился с управлением», - добавили в пресс-службе.

От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он тогда отказался.

«Подсудимый принес извинения родственникам погибшего и частично возместил моральный вред на сумму 250 000 рублей», - уточнили в суде.

В итоге мужчине, ранее привлекавшемуся к административной ответственности по линии ГИБДД, назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года.

Кроме того, в пользу родственников погибшего с него взыскано 850 000 рублей.

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penzainform.ru||

В Пензе осудили водителя Infiniti, по вине которого в ДТП на проспекте Победы погиб человек.

Авария случилась 11 ноября 2020 года. В тот день мужчина в пьяном виде сел за руль неисправного автомобиля.

«Двигаясь со стороны улицы Минской в направлении улицы Кронштадтской и приближаясь к участку проезжей части, расположенному вблизи здания № 99 на проспекте Победы, он развил скорость движения своего автомобиля свыше 60 км/ч, а затем, при осуществлении маневра перестроения со второй полосы на первую, не справился с управлением и допустил занос автомобиля», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Машину вынесло на газон, где она сбила пензенца, занимавшегося уборкой территории (60-летнего мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался), и серьезно повредила несколько других автомобилей.

Во время следствия водитель иномарки признал свою вину. Он рассказал, что в ночь с 10 на 11 ноября был в сауне с друзьями, где компания выпивала.

«Выйдя из сауны приблизительно в 7:00, он на принадлежащем ему автомобиле развез своих знакомых по домам, после чего двигался к своему знакомому, проживающему на улице Рахманинова. Приблизительно в 8:00, двигаясь со скоростью около 100 км/ч по проспекту Победы, он не справился с управлением», - добавили в пресс-службе.

От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он тогда отказался.

«Подсудимый принес извинения родственникам погибшего и частично возместил моральный вред на сумму 250 000 рублей», - уточнили в суде.

В итоге мужчине, ранее привлекавшемуся к административной ответственности по линии ГИБДД, назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года.

Кроме того, в пользу родственников погибшего с него взыскано 850 000 рублей.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

маловато будет,человек умышленно сел пьяный за руль..мажор хренов..7утра а он уже пьяный...лет на 15 будет норм ..чтобы другим повадно не было ..козел

Гость||

250000 руб жизнь человека??????????? родственникам надо было разорвать эти деньги на кусочки, смешать с гавном до стояния теста и отдать это тесто ему обратно слепив в виде кукиша фигуру

Гость||

Гость писал(a):

родственникам надо было разорвать эти деньги на кусочки, смешать с гавном до стояния теста и отдать это тесто ему обратно слепив в виде кукиша фигуру
родственники уже на эти деньги у себя на родине пол аула скупили

Гость||

Так в чем неисправность автомобиля?Инфинити, сауна ,друзья,это, то понятно.

Гость||

Ну и кто там рот открывал, что отмажут? Где вы великие предсказатели? Скромно промолчите? И так всегда, сначало умничиете, а потом скромно молчите, спрятав язык в опу.

Гость||

сэкономили на такси, называется....

Гость||

Наказали серьезно,не"отмазали".....

Ещё про Лексус на Рахманинова? тишина.....

Гость||

День милиции у росгвардейца удался? Охреневшие от безнаказанности пешки в своих понтах топчут и уничтожают окружающих людей.

Но огласка не дала отмазать это чудовище, никто не возьмёт вас под крылышко . Если, конечно, вы не на улице с запотевшим забралом бьете женщину ногой в живот

«Не стой у нас на пути!» - ваш лозунг

Хотелось бы ему пожелать некрасной зоны.

Гость||

на кол бы посадить вот тогда по справедливости было бы

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
родственникам надо было разорвать эти деньги на кусочки, смешать с гавном до стояния теста и отдать это тесто ему обратно слепив в виде кукиша фигуру
родственники уже на эти деньги у себя на родине пол аула скупили
И это, кончено, воскресило родителям - сына, жене - мужа, детям - отца.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
родственникам надо было разорвать эти деньги на кусочки, смешать с гавном до стояния теста и отдать это тесто ему обратно слепив в виде кукиша фигуру
родственники уже на эти деньги у себя на родине пол аула скупили
Подзаработать не хочешь? Сдай кого -нибудь из своих, хоть на органы, хоть на прикопать. Разбогатееееешь

Гость||

Гость писал(a):

Подзаработать не хочешь? Сдай кого -нибудь из своих, хоть на органы, хоть на прикопать. Разбогатееееешь
по сравнению с жизнб человека деньги просто мусор

Гость||

Гость писал(a):

И это, кончено, воскресило родителям - сына, жене - мужа, детям - отца.
нет, пожурить и отпустить

дурашка

Гость||

Гость писал(a):

Гость|31.03.2021 15:42|

маловато будет,человек умышленно сел пьяный за руль..мажор хренов..7утра а он уже пьяный...лет на 15 будет норм ..чтобы другим повадно не было ..козел

в 7 утра еще пьяный! читай внимательно, вася

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