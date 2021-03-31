В Пензе водителя Infiniti осудили за смертельное ДТП на пр. Победы

31.03.2021 | 15:20

В Пензе осудили водителя Infiniti, по вине которого в ДТП на проспекте Победы погиб человек.

Авария случилась 11 ноября 2020 года. В тот день мужчина в пьяном виде сел за руль неисправного автомобиля.

«Двигаясь со стороны улицы Минской в направлении улицы Кронштадтской и приближаясь к участку проезжей части, расположенному вблизи здания № 99 на проспекте Победы, он развил скорость движения своего автомобиля свыше 60 км/ч, а затем, при осуществлении маневра перестроения со второй полосы на первую, не справился с управлением и допустил занос автомобиля», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Машину вынесло на газон, где она сбила пензенца, занимавшегося уборкой территории (60-летнего мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался), и серьезно повредила несколько других автомобилей.

Во время следствия водитель иномарки признал свою вину. Он рассказал, что в ночь с 10 на 11 ноября был в сауне с друзьями, где компания выпивала.

«Выйдя из сауны приблизительно в 7:00, он на принадлежащем ему автомобиле развез своих знакомых по домам, после чего двигался к своему знакомому, проживающему на улице Рахманинова. Приблизительно в 8:00, двигаясь со скоростью около 100 км/ч по проспекту Победы, он не справился с управлением», - добавили в пресс-службе.

От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он тогда отказался.

«Подсудимый принес извинения родственникам погибшего и частично возместил моральный вред на сумму 250 000 рублей», - уточнили в суде.

В итоге мужчине, ранее привлекавшемуся к административной ответственности по линии ГИБДД, назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на три года.

Кроме того, в пользу родственников погибшего с него взыскано 850 000 рублей.