Криминал

Нож против кочерги: сельчанка порезала сыну живот и ягодицу

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52-летняя жительница села Пашково Земетчинского района едва не стала убийцей наследника.

Мать и сын жили вместе и не чурались спиртного. 26 декабря 2020 года они весь день пили, а ночью между ними разгорелась ссора. Впоследствии женщина рассказала, что испугалась нетрезвого отпрыска и, решив успокоить его, ударила кочергой по ногам.

Но сын почему-то не успокоился, а, напротив, пришел в еще большую ярость. Он вырвал кочергу из рук матери и несколько раз стукнул ее железкой по груди. Однако сельчанка не собиралась сдаваться: она достала из ящика стола кухонный нож и трижды ударила сына, попав ему в живот, под мышку и в ягодицу.

Мужчина ушел в свою комнату, а спустя некоторое время стал жаловаться на боли в животе. Мать обработала и перевязала рану, но под утро сыну стало хуже. Женщина вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу.

В суде сельчанка сообщила, что сейчас они с сыном помирились и продолжают жить вместе.

Примечательно, что у гражданки уже имелась непогашенная судимость за тяжкое преступление. Суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам 7 месяцам колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале заседаний.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах ТФОМС Пензенской области и взыскал с подсудимой расходы на лечение сына в размере 35 289 руб. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Женщина,православная,собственного сына?Да,ну бросьте...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Примечательно, что у гражданки уже имелась непогашенная судимость за тяжкое преступление. Суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам 7 месяцам колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале заседаний.
Ну вот, справедливость восторжествовала, оградили малого от рецидивистки. Пей сынок на здоровье, мама тебя теперь больше не обидит.

Гость||

Гость писал(a):

Женщина,православная,собственного сына?Да,ну бросьте...
С ней надо провести отчитку, только бес вселенный в нее мог на такое подвигнуть((( к Крониду или к Петру Кузнецову.

Гость||

Солдаты НАТО спят спокойно, ватники сами себя перережут и кочергами перебьют.

Гость||

Меня один раз теща кочергой треснула. Еле очухался.

Гость||

Так значит нож посильнее кочерги будет? Раньше с кочергой ходил теперьча буду с ножиком на кнопке как у зыков. У меня есть такой

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2021 16:20|

Меня один раз теща кочергой треснула. Еле очухался.

Дай угадаю...И чуть не забеременел?

Гость||

Гость писал(a):

Меня один раз теща кочергой треснула. Еле очухался.

Дай угадаю...И чуть не забеременел?

Нет. Голосовать пошел за единое россие и новому пенсионному возрасту радоваться.

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