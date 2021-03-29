Нож против кочерги: сельчанка порезала сыну живот и ягодицу

29.03.2021 | 15:48

52-летняя жительница села Пашково Земетчинского района едва не стала убийцей наследника.

Мать и сын жили вместе и не чурались спиртного. 26 декабря 2020 года они весь день пили, а ночью между ними разгорелась ссора. Впоследствии женщина рассказала, что испугалась нетрезвого отпрыска и, решив успокоить его, ударила кочергой по ногам.

Но сын почему-то не успокоился, а, напротив, пришел в еще большую ярость. Он вырвал кочергу из рук матери и несколько раз стукнул ее железкой по груди. Однако сельчанка не собиралась сдаваться: она достала из ящика стола кухонный нож и трижды ударила сына, попав ему в живот, под мышку и в ягодицу.

Мужчина ушел в свою комнату, а спустя некоторое время стал жаловаться на боли в животе. Мать обработала и перевязала рану, но под утро сыну стало хуже. Женщина вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу.

В суде сельчанка сообщила, что сейчас они с сыном помирились и продолжают жить вместе.

Примечательно, что у гражданки уже имелась непогашенная судимость за тяжкое преступление. Суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам 7 месяцам колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале заседаний.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах ТФОМС Пензенской области и взыскал с подсудимой расходы на лечение сына в размере 35 289 руб. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.