Пензенец хранил в телефоне фото и координаты тайников с мефедроном

25.03.2021 | 09:40

30-летнему пензенцу грозит тюремное заключение. Он подозревается в распространении наркотиков.

Сотрудники транспортной полиции, проводившие оперативно-разыскные мероприятия, задержали возле железнодорожного полотна на станции Пенза-IV мужчину, у которого в мобильном телефоне хранились фотографии мест закладок.

Правоохранители изъяли из тайников три свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это препарат, содержащий в составе наркотическое средство мефедрон. Общая масса наркотика - более 2,5 грамма.

Кроме этого, в телефоне задержанного сотрудники линейного отдела обнаружили координаты двух тайников. В них оказались два свертка с таким же порошком общей массой более 50 граммов.

Установлено, что координаты тайников подозреваемый получал через интернет.

Следственный отдел Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбудил уголовное дело. С горожанина взята подписка о невыезде.

«За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - сообщила представитель пресс-службы Пензенского ЛО МВД России на транспорте Нина Агарева.