Они заберут мой бизнес: в Кремле высказались о заявлении Шпигеля

25.03.2021 | 13:26

В четверг, 25 марта, в Кремле прокомментировали заявление Бориса Шпигеля, арестованного по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, о том, что его якобы «заказали» и хотят отобрать бизнес.

Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту», вопросы от издания ему задала член ОНК Марина Литвинович во время встречи.

Шпигель - бывший сенатор, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».

«То, что со мной происходит, - это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру. Потому что это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес.

Они уже сейчас хотят меня разорить. В моей компании уже прошел обыск, была изъята вся документация. Они хотят разрушить мой бизнес или забрать его себе. Я не ожидал такого беспредела, я спокойно вернулся из Израиля. Я не думал, что у меня будут отбирать бизнес вот таким способом, пользуясь тем, что у меня очень плохое здоровье», - цитирует Шпигеля «Коммерсант».

«Если бизнесмен Шпигель считает, что его «заказали» - может обратиться к правоохранителям», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Борис Шпигель, его жена Евгения и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков через посредников передавали губернатору Ивану Белозерцеву деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.). Все соучастники свою вину отрицают.