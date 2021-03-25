Криминал

Они заберут мой бизнес: в Кремле высказались о заявлении Шпигеля

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В четверг, 25 марта, в Кремле прокомментировали заявление Бориса Шпигеля, арестованного по делу пензенского губернатора Ивана Белозерцева, о том, что его якобы «заказали» и хотят отобрать бизнес.

Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту», вопросы от издания ему задала член ОНК Марина Литвинович во время встречи.

Шпигель - бывший сенатор, возглавляющий группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».

«То, что со мной происходит, - это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка. Следователь мне говорит: все равно ты сядешь, все равно поедешь в зону. Но я просто боюсь, что я умру. Потому что это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес.

Они уже сейчас хотят меня разорить. В моей компании уже прошел обыск, была изъята вся документация. Они хотят разрушить мой бизнес или забрать его себе. Я не ожидал такого беспредела, я спокойно вернулся из Израиля. Я не думал, что у меня будут отбирать бизнес вот таким способом, пользуясь тем, что у меня очень плохое здоровье», - цитирует Шпигеля «Коммерсант».

«Если бизнесмен Шпигель считает, что его «заказали» - может обратиться к правоохранителям», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Борис Шпигель, его жена Евгения и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков через посредников передавали губернатору Ивану Белозерцеву деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.). Все соучастники свою вину отрицают.

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Источник — фото t.me/vchkogpu
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Гость||

Что же ты про людей не думaл зимой, продaвaя в своей фaрмaции гриппферон по 1000 рублей?

Гость||

Есть доля истины, вполне возможно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все соучастники свою вину отрицают.
когда такое было чтобы соучастники сразу признавали свою вину

Гость||

Басков после самоизоляции наверно кошмарит

бывшего тестя.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они уже сейчас хотят меня разорить. В моей компании уже прошел обыск, была изъята вся документация. Они хотят разрушить мой бизнес или забрать его себе
НЕ,ну ,а как ты хотел?

Гость||

Как воровать,так здоровы,а как отвечать сразу при смерти

Гость||

Отберут и правильно сделают , нечего в пандемию на людях греться ! Кому вона , а кому мать родная !

Гость||

Ага прямо таки его бизнес. А он не хочет вспомнить как с помощью Бочкарева и Черницова фактически рейдерским захватом забрал себе Биосинтез , который потом продал индусам за очень огромные средства.Он не создал ни одного фарм. предприятия а только захватывал и прихватизировал советское наследие .

Гость||

Гость писал(a):

Что же ты про людей не думaл зимой, продaвaя в своей фaрмaции гриппферон по 1000 рублей?
Вы по чем хотели? Это рыночная цена.

Гость||

был бы с мозгами не прилетал из Израиля, еврею лучше всего может быть только в Израиле, со всем уважением к этому народу

Гость||

Афёры теперь бизнесом называются, а черное белым стало. Богатые тоже плачут, продолжение сериала по Пензенски.

Гость||

а какой у него такой бизнес??? ни одного предприятия не создал. барыга он и есть барыга. в России всякое может быть. но в данном случае они с Ваней наживались на пандемии

Гость||

Гость писал(a):

Вы по чем хотели? Это рыночная цена.
что то лекарства ОАО или ЗАО Биосинтез когда еще от себя сами выпускали стоили просто смешные копейки а как Фармация пошла, индусы там, инвестиции итп сразу подорожали в разы, почему а?

Гость||

Классическая еврейская тема , наживаться на людях во время войн и эпидемий ! А потом орать на весь мир , как их притесняют и травят !

Гость||

Расстрелять этого упыря,изверг бизнес делал на здоровье людей,продавая поддельные лекарства,с просроченным сроком использования.таким нет места в жизни простых граждан.запел свою песню разорить его хотели,бизнес отобрать,урод!

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Имя: Гость
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