Криминал

В Пензе семейную пару из Ульяновска подозревают в сбыте наркотиков

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Семейная пара из Ульяновска, воспитывающая троих детей, задержана сотрудниками пензенской полиции. Супругов подозревают в сбыте запрещенных веществ на территории города на Суре.

«В их обязанности входило оборудование оптовых тайников, чтобы впоследствии розничные закладчики забирали эти партии наркотиков и разбрасывали уже разовыми дозами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 250 граммов наркотического средства N-метилэфедрон», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Молодые люди - а им еще нет и 30 лет - теперь находятся под стражей.

«Кроме того, сотрудниками УМВД были установлены еще двое жителей Вологодской области, 1982 и 1992 года рождения. Данные граждане также причастны к сбыту наркотических средств: они являлись уже розничными закладчиками и входили в преступную группу вместе с жителями Ульяновской области», - пояснил Алексей Власов.

Всем им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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