В Бессоновском районе на выборах губернатора вбросили 1 324 бюллетеня

22.03.2021 | 19:12

Арестован на два месяца. Пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Ирина Софинская подтвердила информацию об удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения губернатору Пензенской области.

«В отношении Белозерцева Ивана Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая 2021 года. В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании иной меры пресечения было отказано», - пояснила она.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и еще четырех лиц.

«Следственный комитет России предъявил обвинение губернатору Пензенской области и его соучастникам. Белозерцеву инкриминируется получение взяток, Шпигелю, его супруге и Колоскову - дача взяток, Маркову и Федотову - посредничество во взяточничестве», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020-го Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.

«За незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал взяткодателям конкурентные преимущества государственных контрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приемке, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», - отметила Светлана Петренко.

Имеется фото обысков, проведенных по разным адресам, в жилищах и на рабочих местах фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

Также стало известно о том, что уже региональным управлением СК бывшему председателю участковой избирательной комиссии предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования 13 сентября 2020-го, в день, когда проходили выборы главы региона.

«В Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1 324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека», - заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела о фальсификации итогов голосования.