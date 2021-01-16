В Пензенском районе сельчанин украл 3 км проводов и сдавал их частями

16.01.2021 | 17:15

Медные кабели общей длиной 3 километра и стоимостью около 1 миллиона рублей исчезли с поливальных систем на сельхозугодьях возле села Оленевка Пензенского района.

Заявление поступило в районный отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого - им оказался 34-летний местный житель, ранее судимый.

Мужчина признался, что украл кабели и сдал медь в Пензе. А чтобы замести следы, решил применить хитрость - продать товар не оптом, а частями в нескольких разных пунктах приема металла.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное преступление было раскрыто в Кузнецком районе. Ремонтная бригада во время планового обслуживания действующей линии передач обнаружила пропажу 12 километров алюминиевого провода, причем похититель обесточил линию на трансформаторной подстанции. Общий ущерб составил более 260 000 рублей.

Когда злоумышленника задержали, оказалось, что он некоторое время трудился на сельхозпредприятии разнорабочим. Провода он распилил на части и сдал в пункт приема цветмета в Кузнецке. Как оказалось, в его биографии уже есть кража провода длиной 1,6 км с фермы около села Тютнярь.