В Пензе продавцы опознали воровок, вновь пришедших в торговый центр

16.01.2021 | 12:12

В пятницу, 15 января, в Пензе стражи порядка задержали двух женщин по подозрению в магазинной краже.

Как выяснилось, дамы постбальзаковского возраста не в первый раз посетили торговый центр на улице Перспективной. Неделей раньше они сумели пронести мимо кассы товары на сумму порядка 5 000 рублей. Их добычей стали часы, зарядные устройства и фитнес-браслеты.

Пропажа обнаружилась позже, при просмотре записи видеокамер. Когда посетительницы вновь появились в торговом зале, продавцы узнали их и немедленно обратились в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Продавцы указали на женщин, бродивших между витринами и стеллажами.

«Стражи порядка немедля произвели задержание подозреваемых. Для дальнейшего разбирательства женщин 47 и 50 лет доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.