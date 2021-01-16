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Криминал

В Пензе продавцы опознали воровок, вновь пришедших в торговый центр

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В пятницу, 15 января, в Пензе стражи порядка задержали двух женщин по подозрению в магазинной краже.

Как выяснилось, дамы постбальзаковского возраста не в первый раз посетили торговый центр на улице Перспективной. Неделей раньше они сумели пронести мимо кассы товары на сумму порядка 5 000 рублей. Их добычей стали часы, зарядные устройства и фитнес-браслеты.

Пропажа обнаружилась позже, при просмотре записи видеокамер. Когда посетительницы вновь появились в торговом зале, продавцы узнали их и немедленно обратились в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Продавцы указали на женщин, бродивших между витринами и стеллажами.

«Стражи порядка немедля произвели задержание подозреваемых. Для дальнейшего разбирательства женщин 47 и 50 лет доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Вас, журнализд, так учат женский возраст делить на бальзаковский, предбальзаковский, постбальзаковский? Уровень образования заставляет усомниться в ценности диплома пензенских вузов и профессионализме преподавателей

Гость||

У людей работы нет, женщин в этом возрасте никуда уже не берут, а жить как то надо и детям помогать. Они так поступают от безысходности, а барыги торгаши не обедняют, у них там наценки на товар по200-300% , они свой убыток на 3 минуты торговли покроют. Торгашей нужно прижать , а не бедных женщин.

Гость||

Гость писал(a):

Вас, журнализд, так учат женский возраст делить на бальзаковский, предбальзаковский, постбальзаковский? Уровень образования заставляет усомниться в ценности диплома пензенских вузов и профессионализме преподавателей
Они еще и стыдливо скрывают свои имена и фамилии. Это позорище!

Гость||

Гость писал(a):

Вас, журнализд, так учат женский возраст делить на бальзаковский, предбальзаковский, постбальзаковский?
Нормально учат. Во всяком случае, они хорошо знают творчество Бальзака. Но, необходимо заметит гостю, пытающемуся изобразить из себя учителя, что его "журнализд" - это уровень образования начальной школы.

Гость||

Гость писал(a):

а барыги торгаши не обедняют,
Это точно, недостачу покроют за счет продавцов и сотрудников охраны. поэтому воруют не у торгашей, а у таких же нищебродов.

Имя: Гость
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