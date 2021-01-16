В Пензе ищут водителя «Нивы», скрывшегося с мест двух ДТП

16.01.2021 | 18:10

В Пензе разыскивают водителя автомобиля ВАЗ-2121. В четверг, 14 января, мужчина устроил два ДТП и в обоих случаях уехал.

Первая авария произошла в 16:54 на Измайловском путепроводе, вблизи дома № 5 на улице Касаткина.

«Водитель «Нивы» создал помеху автомобилю Skoda Octavia. Иномарка врезалась в препятствие, а «Нива» даже не остановилась. 48-летний водитель чешского автомобиля получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили», - прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Запись с видеорегистратора пострадавшего автомобиля появилась в Сети. По кадрам видно, что Skoda ехала со скоростью 70-80 км/ч, когда из-за изгиба путепровода навстречу выехала «Нива». Водитель иномарки вырулил вправо, машину начало бросать из стороны в сторону, и она дважды врезалась в отбойники.

Водитель «Нивы» не остановился и буквально через несколько минут, в 17:00, устроил еще одно ДТП. Напротив дома № 32 на улице Измайлова «Нива» столкнулась с «Ладой-Калиной», которой управляла 21-летняя девушка. Обе машины получили повреждения, а «Нива» вновь исчезла с места происшествия.

Полицейские нашли ВАЗ-2121 и сейчас устанавливают личность водителя. Ему грозит не только лишение прав, но и штраф.

«Свидетелей данных происшествий просим сообщить в Госавтоинспекцию по телефонам: 599-002, 599-003», - обращаются к очевидцам сотрудники ГИБДД.