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Криминал

В Пензе ищут водителя «Нивы», скрывшегося с мест двух ДТП

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В Пензе разыскивают водителя автомобиля ВАЗ-2121. В четверг, 14 января, мужчина устроил два ДТП и в обоих случаях уехал.

Первая авария произошла в 16:54 на Измайловском путепроводе, вблизи дома № 5 на улице Касаткина.

«Водитель «Нивы» создал помеху автомобилю Skoda Octavia. Иномарка врезалась в препятствие, а «Нива» даже не остановилась. 48-летний водитель чешского автомобиля получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили», - прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Запись с видеорегистратора пострадавшего автомобиля появилась в Сети. По кадрам видно, что Skoda ехала со скоростью 70-80 км/ч, когда из-за изгиба путепровода навстречу выехала «Нива». Водитель иномарки вырулил вправо, машину начало бросать из стороны в сторону, и она дважды врезалась в отбойники.

Водитель «Нивы» не остановился и буквально через несколько минут, в 17:00, устроил еще одно ДТП. Напротив дома № 32 на улице Измайлова «Нива» столкнулась с «Ладой-Калиной», которой управляла 21-летняя девушка. Обе машины получили повреждения, а «Нива» вновь исчезла с места происшествия.

Полицейские нашли ВАЗ-2121 и сейчас устанавливают личность водителя. Ему грозит не только лишение прав, но и штраф.

«Свидетелей данных происшествий просим сообщить в Госавтоинспекцию по телефонам: 599-002, 599-003», - обращаются к очевидцам сотрудники ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Skoda ехала со скоростью 70-80 км/ч, когда из-за изгиба путепровода навстречу выехала «Нива»

На Шкоде ехал дурачек. Дальше можно не читать. Необходимо в сложных условиях погоды двигаться с безопасной скоростью, а не с максимально допустимой

Гость||

мозгов у ГИБДД нет, вы зачем камеры на каждом перекрестке навешали??????????????????

Гость||

Гость писал(a):

Необходимо в сложных условиях погоды двигаться с безопасной скоростью, а не с максимально допустимой
Притом что допустимая в городе - 60 км в час, а не 70 и не 61 даже.

Гость||

Да что он себе позволяет? Да он хуже пензенских заднеприводных прокуроров.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обе машины получили повреждения, а «Нива» вновь исчезла с места происшествия.
Крепкая машина.

Гость||

Ну на шкоде понятно, сам - дурак, гнать в городе под 80, да еще по такой погоде. А с калиной - не понятно. Может на ниве не заметил просто, подумал, что в подвеске что-то стукануло? )))

Гость||

Гость писал(a):

Ну на шкоде понятно, сам - дурак, гнать в городе под 80, да еще по такой погоде. А с калиной - не понятно. Может на ниве не заметил просто, подумал, что в подвеске что-то стукануло? )))
Если за рулём ОНА, значит все ей должны, а пьяному нивошлёпу насрать на это было

Гость||

Буртас! По городу скорость 60! А не 79,как думают идиоты

Гость||

Гос номер нивы?

Гость||

В четверг с 5 утра на Яшке работал, быстрее 30-40 ехать страшно (даже вкалывая на барина), как этот хрен на Шкоде умудрился 80 лететь?

Гость||

Гость писал(a):

Гос номер нивы?
Номер заляпан снежной кашей

Гость||

Найти шайтана !

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