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Криминал

В Пензе пьяные хулиганы разгромили такси за отказ водителя довезти их

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Завершение длительных праздников не обошлось без инцидентов. Так, в Пензе двое нетрезвых агрессоров изуродовали автомобиль.

Инцидент произошел в субботу, 9 января, на улице Мира. Во двор одной из многоэтажек заехало такси и остановилось в ожидании пассажира. В этот момент к машине подошли два пьяных мужчины и потребовали довезти их по нужному адресу.

Таксист объяснил, что у него уже есть заказ, который он обязан выполнить. Однако желающих прокатиться с ветерком отказ возмутил до глубины души. Они начали выкрикивать нецензурную брань и колотить кулаками по машине. В итоге дебоширы разбили лобовое стекло.

Таксист сообщил о случившемся в правоохранительные органы, и хулиганы тут же исчезли в неизвестном направлении. Экипаж группы задержания получил сигнал в 19:43 и уже через несколько минут был на месте происшествия.

Водитель описал приметы злоумышленников, и стражи порядка приступили к их поиску. Им потребовалось очень немного времени, чтобы задержать подозреваемых в одном из дворов на той же улице. Таксист опознал их.

«Для дальнейшего разбирательства двух 34-летних мужчин доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Да, до 34-х лет дожили, а ума так и не нажили

Гость||

20 лет ума нет - и не будет

Гость||

Гость писал(a):

Да, до 34-х лет дожили, а ума так и не нажили
а по мне таксисты сегодня тоже хорошо, по дорогам летают как умалишенные некоторые, хамят тоже отдельные индивиды да и развелось их слишком много

Гость||

Гость писал(a):

хамят тоже отдельные индивиды да и развелось их слишком много
Вывод: мочи такси, спасай Россию.

Гость||

Гость писал(a):

Вывод: мочи такси, спасай Россию.
34-летних пацанов понять и простить.

Гость||

Интеллигенция местная

Гость||

34-летних дебилов на зону, чтоб там гнили! Людей из них уже не будет!

Гость||

Гость писал(a):

34-летних пацанов понять и простить.
34х летних юнцов

Гость||

Свободные и независимые буртасы!

Гость||

Пусть возьмут пирожок с полки

Гость||

А пастушок, маоенькый, маоенькый

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Вывод: мочи такси, спасай Россию.
34-летних пацанов понять и простить.
И отправить за полярный круг.

Гость||

Вы что все дурочки

Гость||

Гость писал(a):

А пастушок, маоенькый, маоенькый
иностранный комментатор

Гость||

Гость писал(a):

но и осуждать то как то не хоцца по отношению к таксистам
Правильно! В данном случае понять и простить маленьких проказников. Вот если бы они до вас "докопались" везти их и повредили бы вашу машину. Вот тогда Ай-яй-яй!

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Имя: Гость
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