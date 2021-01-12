В Пензе пьяные хулиганы разгромили такси за отказ водителя довезти их

12.01.2021 | 09:32

Завершение длительных праздников не обошлось без инцидентов. Так, в Пензе двое нетрезвых агрессоров изуродовали автомобиль.

Инцидент произошел в субботу, 9 января, на улице Мира. Во двор одной из многоэтажек заехало такси и остановилось в ожидании пассажира. В этот момент к машине подошли два пьяных мужчины и потребовали довезти их по нужному адресу.

Таксист объяснил, что у него уже есть заказ, который он обязан выполнить. Однако желающих прокатиться с ветерком отказ возмутил до глубины души. Они начали выкрикивать нецензурную брань и колотить кулаками по машине. В итоге дебоширы разбили лобовое стекло.

Таксист сообщил о случившемся в правоохранительные органы, и хулиганы тут же исчезли в неизвестном направлении. Экипаж группы задержания получил сигнал в 19:43 и уже через несколько минут был на месте происшествия.

Водитель описал приметы злоумышленников, и стражи порядка приступили к их поиску. Им потребовалось очень немного времени, чтобы задержать подозреваемых в одном из дворов на той же улице. Таксист опознал их.

«Для дальнейшего разбирательства двух 34-летних мужчин доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.