В Нижнем Ломове охранник наказал водителя за парковку у предприятия

12.01.2021 | 09:00

В Нижнем Ломове 42-летний местный житель обратился в полицию после того, как не нашел свой ВАЗ-2109 на месте парковки.

Мужчина оставил «железного коня» рядом с организацией, где работал, дверь машины закрывать не стал, а вернувшись, обнаружил пропажу.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Долго злоумышленника, покусившегося на «девятку», искать правоохранителям не пришлось. Подозреваемым оказался охранник организации, 27-летний житель Нижнего Ломова. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Молодой горожанин был нетрезв. Свой поступок он объяснил тем, что оставленная сотрудником организации машина его разозлила, поэтому он дождался, когда владелец уйдет, а затем сел за руль, завел мотор и перегнал автомобиль за территорию.

«По данным фактам отделом дознания МО МВД России «Нижнеломовский» возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и статьей 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) УК РФ», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД России.

За самоуправство молодому горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.