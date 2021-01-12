Смерть на Суре: в Пензе зарезали оскорбившего рыбака горожанина

12.01.2021 | 11:47

В Пензе на Суре нашли тело 44-летнего горожанина. При осмотре выяснилось, что его смерть была насильственной.

Труп был обнаружен 19 декабря 2020 года. Расследование показало, что ранее погибший не раз привлекался к уголовной ответственности за организацию наркопритонов. Вскоре задержали 61-летнего мужчину, причастного к смерти пензенца.

Подозреваемый рассказал, что в конце ноября увидел горожанина на улице Егорова в Пензе. Друзья отправились на берег Суры и отметили встречу распитием спиртного. Когда разговор коснулся общего увлечения собутыльников - рыбалки, приятное времяпрепровождение завершилось ссорой.

«Потерпевший сказал знакомому, что тот плохой рыбак, стал оскорблять его нецензурными словами и ударил один раз по лицу рукой. В ответ подозреваемый вытащил из кармана куртки нож и нанес им несколько ударов в область шеи своего товарища», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Обнаружив, что оппонент не подает признаков жизни, агрессор снял с него сапоги, забрал обувь с собой и скрылся.

Судмедэкспертиза показала, что смерть горожанина наступила от кровопотери в результате множества ранений в шею.

«Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя регионального СК РФ Татьяна Махницкая.