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Криминал

Смерть на Суре: в Пензе зарезали оскорбившего рыбака горожанина

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В Пензе на Суре нашли тело 44-летнего горожанина. При осмотре выяснилось, что его смерть была насильственной.

Труп был обнаружен 19 декабря 2020 года. Расследование показало, что ранее погибший не раз привлекался к уголовной ответственности за организацию наркопритонов. Вскоре задержали 61-летнего мужчину, причастного к смерти пензенца.

Подозреваемый рассказал, что в конце ноября увидел горожанина на улице Егорова в Пензе. Друзья отправились на берег Суры и отметили встречу распитием спиртного. Когда разговор коснулся общего увлечения собутыльников - рыбалки, приятное времяпрепровождение завершилось ссорой.

«Потерпевший сказал знакомому, что тот плохой рыбак, стал оскорблять его нецензурными словами и ударил один раз по лицу рукой. В ответ подозреваемый вытащил из кармана куртки нож и нанес им несколько ударов в область шеи своего товарища», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Обнаружив, что оппонент не подает признаков жизни, агрессор снял с него сапоги, забрал обувь с собой и скрылся.

Судмедэкспертиза показала, что смерть горожанина наступила от кровопотери в результате множества ранений в шею.

«Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила старший помощник руководителя регионального СК РФ Татьяна Махницкая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

все время пугают 90 ми,а судя по новостям ежеднывным ,звеств твориться никак не меньше...

Гость||

Ватные режут друг друга без всяких врагов.

Гость||

не пора ножи запрещать?

Гость||

Гость писал(a):

Ватные режут друг друга без всяких врагов.
Ты тоже режешь, любитель местного разлива?!

Гость||

Зато конопля под запретом, пейте дальше

Гость||

Плохой рыбак прост

Гость||

не обижайте рыбаков, они очень ранимые и мстительные

Гость||

каждый день почти труп

Гость||

во как

Имя: Гость
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