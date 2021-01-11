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Криминал

На ул. Ульяновской в новогоднюю ночь пензячку избили до смерти

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В квартире на Ульяновской улице в Пензе вечер встречи нового, 2021 года закончился смертью 43-летней горожанки.

Женщина и ее 32-летний сожитель начали отмечать торжество у себя, а через некоторое время отправились в гости к соседу. Там влюбленная пара поссорилась.

«Выйдя на общую кухню, они продолжили выяснять отношения, при этом злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую руками и ногами по голове и телу. Переместив женщину в комнату по месту жительства, он через некоторое время нанес ей еще несколько ударов руками и ногами», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда избитая женщина затихла, утихомирился и сам агрессор. А проснувшись утром 1 января, горожанин обнаружил, что сожительница признаков жизни не подает. Он позвал на помощь соседей, а после вызвал бригаду скорой.

Как установил судмедэксперт, пензячка скончалась на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Ее возлюбленному предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и поместили под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Душевно в общаге гуляют...

Гость||

Ага весилушки среднего класса

Гость||

Зверинец. Вам хорошо будет, если ваши соседи живут на одни пособия/пенсии и при этом отравляют жизнь вам? Путин создал такие условия, при которой эти животные будут только плодиться.

Гость||

Дикари

Имя: Гость
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