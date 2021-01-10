Желание получить доход обошлось пензячке в полтора миллиона рублей

10.01.2021 | 18:10

Пензячка мечтала дополнительно заработать, в итоге лишилась крупной суммы. Операцию с ценными бумагами 61-летняя женщина провалила.

Во Всемирной паутине она нашла сайт, на странице которого всем желающим предлагалось заняться инвестициями. Захотев легких денег, горожанка прошла регистрацию на интернет-портале и оставила свой номер телефона для связи.

«Вскоре ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась финансовым директором организации. Незнакомка пояснила, что для получения прибыли необходимо приобрести акции. Она прислала гражданке логин и пароль для личного кабинета на сайте. Денежные средства необходимо было переводить на счет банковской карты», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей областного УМВД РФ Ольга Евдокимова.

В первый раз пензячка отправила 400 000 рублей. Через несколько дней повторила операцию с той же суммой. Дальше - больше: менее чем за месяц она перевела полтора миллиона рублей.

На сайте женщина видела, что с каждым разом после покупки акций или ценных бумаг ее доходы растут. Когда сумма составила 340 евро, она захотела забрать деньги.

«Когда она решила снять дивиденды, консультанты фирмы предложили ей внести еще деньги. Все попытки снять деньги не увенчались успехом. После этого гражданка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию», - добавила Ольга Евдокимова.

Основная сумма, которой лишилась потерпевшая, - ее личные накопления, а 100 000 рублей она брала в кредит. До этого женщина никогда не зарабатывала на рынке ценных бумаг, о подобных способах обмана несостоявшийся брокер тоже знала, но все равно попалась на удочку интернет-мошенников.