В Сердобске посетитель магазина не смог далеко уйти в куртке за 6 000 руб.

В Сердобске сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего подозреваемого в краже. Инцидент произошел днем в среду, 30 декабря.
Мужчина зашел в магазин и покинул его в новой куртке стоимостью 6 000 рублей. Оплачивать товар он не стал.
Сотрудники торговой точки обратились к правоохранителям. На вызов откликнулся экипаж группы задержания Росгвардии, находившийся в патруле. Получив ориентировку на злоумышленника, стражи правопорядка приступили к поискам.
Уйти в обновке у подозреваемого не получилось. Его обнаружили во дворе дома на улице Макарова и задержали.
«Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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