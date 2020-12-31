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Криминал

В Сердобске посетитель магазина не смог далеко уйти в куртке за 6 000 руб.

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В Сердобске сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего подозреваемого в краже. Инцидент произошел днем в среду, 30 декабря.

Мужчина зашел в магазин и покинул его в новой куртке стоимостью 6 000 рублей. Оплачивать товар он не стал.

Сотрудники торговой точки обратились к правоохранителям. На вызов откликнулся экипаж группы задержания Росгвардии, находившийся в патруле. Получив ориентировку на злоумышленника, стражи правопорядка приступили к поискам.

Уйти в обновке у подозреваемого не получилось. Его обнаружили во дворе дома на улице Макарова и задержали.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Куртяшку новую,ботиночки со скрипом,

Он на тюремную телягу поменял...

Имя: Гость
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