В Сердобске посетитель магазина не смог далеко уйти в куртке за 6 000 руб.

31.12.2020 | 09:56

В Сердобске сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего подозреваемого в краже. Инцидент произошел днем в среду, 30 декабря.

Мужчина зашел в магазин и покинул его в новой куртке стоимостью 6 000 рублей. Оплачивать товар он не стал.

Сотрудники торговой точки обратились к правоохранителям. На вызов откликнулся экипаж группы задержания Росгвардии, находившийся в патруле. Получив ориентировку на злоумышленника, стражи правопорядка приступили к поискам.

Уйти в обновке у подозреваемого не получилось. Его обнаружили во дворе дома на улице Макарова и задержали.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.