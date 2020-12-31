В Малой Сердобе ребенок нашел карту, муж купил продукты, наказали жену

31.12.2020 | 16:53

19-летнюю жительницу Малой Сердобы признали виновной в краже денег с чужого банковского счета.

В середине сентября женщина с маленьким сыном находилась в отделении банка, где тот нашел и подобрал чью-то карту.

Увидев ее в руках ребенка, сельчанка забрала карту себе, а после отдала мужу и попросила сходить в магазин. Не догадываясь, откуда она появилась у жены, супруг отоварился на 2 480 рублей.

Позднее женщина полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.