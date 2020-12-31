В Малой Сердобе ребенок нашел карту, муж купил продукты, наказали жену

19-летнюю жительницу Малой Сердобы признали виновной в краже денег с чужого банковского счета.
В середине сентября женщина с маленьким сыном находилась в отделении банка, где тот нашел и подобрал чью-то карту.
Увидев ее в руках ребенка, сельчанка забрала карту себе, а после отдала мужу и попросила сходить в магазин. Не догадываясь, откуда она появилась у жены, супруг отоварился на 2 480 рублей.
Позднее женщина полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда.
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Нехило!!!
В малой сердобе, в этой судя по всему дыре , надо бы кому то выслужится , либо свалить от туда захотел либо уже с ума сошёл )))