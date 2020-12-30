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Криминал

В Пензенской области котенку свернули голову на глазах у детей

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В Пензенской области вынесен приговор по делу о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Мокшанского района.

Согласно материалам местного суда, гражданин, чей возраст не уточняется, увидел полуторамесячного беспородного котенка, зашедшего на его приусадебный участок.

Не попытавшись прогнать животное, которое не представляло никакой опасности, мужчина подошел к нему и схватил за голову. Рядом были малолетние дети. Ребята просили злоумышленника не убивать котенка, но он проигнорировал их слова и «умышленно сделал скручивающее движение руками, что повлекло гибель животного».

Убив котенка, мужчина бросил его тело рядом с детьми.

«Подсудимый свою вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ», - сообщается на сайте Мокшанского районного суда.

Служители Фемиды сочли вину доказанной. Мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием в доход государства 5% заработной платы условно с испытательным сроком на такой же срок.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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