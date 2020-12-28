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Криминал

В Сердобске пенсионера приговорили к колонии строгого режима за взятку

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Сердобский городской суд наказал 65-летнего местного жителя за взятку.

Октябрьским утром пенсионер поругался со своей родственницей. Ссора переросла в рукоприкладство. Мужчина ударил женщину, а та вызвала полицию.

Прибывший на место старший участковый предложил горожанке пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

Все вместе они приехали к медучреждению. Женщина отлучилась, а агрессор остался в машине правоохранителя, где решил подкупить служителя порядка. Пенсионер достал 21 000 рублей, положил их на водительское сиденье и попросил посодействовать, с тем чтобы его не привлекли к административной ответственности.

Участковый не пошел на поводу у сердобчанина, а сообщил о случившемся куда следует. На пенсионера завели уголовное дело.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной, чистосердечное раскаяние в содеянном, возраст, положительную характеристику по месту отбытия предыдущего наказания», - пояснили в Сердобском городском суде.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив. Ранее мужчина уже пребывал в местах лишения свободы за особо тяжкое преступление.

Сердобчанина приговорили к году исправительной колонии строгого режима и взяли под стражу в зале суда.

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