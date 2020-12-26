Бековчанин сел за руль нетрезвым, чтобы забрать жену из кафе

26.12.2020 | 09:12

41-летний житель поселка городского типа Беково предстал перед судом за пьяную езду.

В январе 2019 года в райцентре сотрудники ГИБДД остановили «Ладу-Гранту», проверили водителя алкотестером и убедились, что он нетрезв.

Бековчанин полностью признал вину и пояснил, что сел за руль, чтобы забрать из кафе свою супругу. Он выпил небольшое количество спиртного и рассчитывал на то, что запах алкоголя выветрится.

Как выяснилось, раньше мужчину уже наказывали в административном порядке за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.