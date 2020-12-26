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Криминал

Бековчанин сел за руль нетрезвым, чтобы забрать жену из кафе

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41-летний житель поселка городского типа Беково предстал перед судом за пьяную езду.

В январе 2019 года в райцентре сотрудники ГИБДД остановили «Ладу-Гранту», проверили водителя алкотестером и убедились, что он нетрезв.

Бековчанин полностью признал вину и пояснил, что сел за руль, чтобы забрать из кафе свою супругу. Он выпил небольшое количество спиртного и рассчитывал на то, что запах алкоголя выветрится.

Как выяснилось, раньше мужчину уже наказывали в административном порядке за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сельчанин-бековчанин...

Гость||

2 года длился судебный процесс?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бековчанин полностью признал вину и пояснил, что сел за руль, чтобы забрать из кафе свою супругу

Забрать из кафе пьяную супругу это святое дело, вдруг она там на лево свернет. Вот и ломанулся после стопки, а тут как на зло засада. Тридцатник сэкономил, но 250 часиков тоже не мед. Может жена поможет отработать?

Гость||

Гость писал(a):

но 250 часиков тоже не мед. Может жена поможет отработать?
Поможет. Пока он на работе.

Гость||

Бухим в деревне можно только ментам,а если не мент,иди пешком.

Гость||

А как же истечение срока давности с января 2019? Тут их самих за волокиту привлечь можно.

Имя: Гость
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