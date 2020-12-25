Жилье для сирот: в Пензе расследуют уголовные дела о халатности

25.12.2020 | 13:25

Пензенские следователи выявили несколько фактов существенного нарушения прав детей-сирот при предоставлении им жилья.

По их данным, на 1 января 2019 года в регионе насчитывалось 493 человека, относящихся к данной категории, но на обеспечение их помещениями в областном бюджете заложили только чуть более 200 млн рублей, что не позволило бы предоставить квартиры всем.

На 1 января 2020-го сирот стало 690, но сумма выделяемых средств не изменилась: из казны решили выделить столько же - чуть более 200 млн. Однако и эти деньги не освоили полностью.

По факту халатности возбудили уголовное дело.

«Еще один факт нарушения прав детей-сирот выявлен на территории города Пензы. По данным следствия, в 2019 году часть денежных средств в размере 33 млн рублей, предусмотренных на строительство 27 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не были освоены», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Чиновники из городской администрации и управления капитального строительства решили совместить программы по предоставлению жилья детям-сиротам и возведению домов для переселенцев.

«Поскольку муниципальный контракт на строительство домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, заключен лишь в конце декабря 2019 года, до конца 2020 года 27 детей-сирот не были обеспечены жилыми помещениями, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов», - уточнила Татьяна Махницкая.

По этому факту халатности также возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование по обоим делам продолжается, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.