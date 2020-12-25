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Криминал

Жилье для сирот: в Пензе расследуют уголовные дела о халатности

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Пензенские следователи выявили несколько фактов существенного нарушения прав детей-сирот при предоставлении им жилья.

По их данным, на 1 января 2019 года в регионе насчитывалось 493 человека, относящихся к данной категории, но на обеспечение их помещениями в областном бюджете заложили только чуть более 200 млн рублей, что не позволило бы предоставить квартиры всем.

На 1 января 2020-го сирот стало 690, но сумма выделяемых средств не изменилась: из казны решили выделить столько же - чуть более 200 млн. Однако и эти деньги не освоили полностью.

По факту халатности возбудили уголовное дело.

«Еще один факт нарушения прав детей-сирот выявлен на территории города Пензы. По данным следствия, в 2019 году часть денежных средств в размере 33 млн рублей, предусмотренных на строительство 27 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не были освоены», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Чиновники из городской администрации и управления капитального строительства решили совместить программы по предоставлению жилья детям-сиротам и возведению домов для переселенцев.

«Поскольку муниципальный контракт на строительство домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, заключен лишь в конце декабря 2019 года, до конца 2020 года 27 детей-сирот не были обеспечены жилыми помещениями, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов», - уточнила Татьяна Махницкая.

По этому факту халатности также возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование по обоим делам продолжается, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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Гость||

Дело как обычно возбудили в отношении не установленного лица или по факту ?

Гость||

По факту, а лица найдутся. Зажравшиеся чиновники, которым дела нет до сирот.

Гость||

За это лично несет ответственность в Пензе , глава администрации Лузгин , как распорядитель бюджетных средств ! В области за это отвечает Губернатор !

Гость||

я одного не понимая зачем БУДУЮЩИМ УГОЛОВНИКАМ ЖИЛЬЕ ?ИХ ДОМ ТЮРЬМА!

Гость||

Кто бы вник, что это за сироты в таком количестве появляются. Реальных сирот (потерявших родителей) единицы.

Гость||

Гость писал(a):

Кто бы вник, что это за сироты в таком количестве появляются. Реальных сирот (потерявших родителей) единицы.
Полностью согласна! У всех этих "сирот" есть живые и здравствующие родители, бабушки, дяди, тети, сестры, братья! Рожают без удержа, пачками, тут же сдают в интернат на гособеспечение, предоставляют справку о недостаточных квадратных местрах и вуаля! квартирка в кармане! А дальше всё по кругу: рожают с 16 лет, квартиру пропивают, дети в интернат....

Гость||

Одно дело "кинуть" обманутых дольщиков, это как бы "святое" дело, и совсем по другому можно загреметь за хапок федеральных средств выделенных на строительство жилья для сирот. Вывод совсем простой- где можно на свой карман поиметь там и будем строить.

P.S. Власти могут и ФСБ натравить за такие дела (хапок федеральных средств )

и такие претенденты были и есть.

Гость||

Гость писал(a):

Полностью согласна! У всех этих "сирот" есть живые

Не бухай, моя хорошая!

Гость||

Спасский район надо было проверить, там много чего интересного с этим жильем!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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