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Криминал

В Русском Камешкире вор крал из домов компрессоры от холодильников

Печать

32-летний житель села Русский Камешкир, ранее судимый за наркопреступление, вновь оказался на скамье подсудимых - на этот раз за кражи.

В октябре мужчина несколько раз проникал на подворье односельчанки и обшаривал постройки в поисках металлических изделий. Его добычей стали казан, топка банной печи и четыре компрессора от холодильников. Ущерб, нанесенный женщине, составил около 3 500 рублей.

В том же месяце злоумышленник через окно влез в дом другого односельчанина, где демонтировал и унес компрессор от холодильника стоимостью 666 рублей.

Одну часть похищенного он продал, другую сдал в пункт приема цветных металлов. Там правоохранители нашли имущество сельчанки и вернули хозяйке.

Суд учел, что камешкирец признал вину, возместил ущерб и имеет на иждивении малолетнего ребенка. В итоге по совокупности преступлений он приговорен к 3 годам колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

предприниматель

Гость||

А то что он своих детей учит тому, что сам делает, никого не волнует! Жену на тот свет сплавил, сын тогда ведь что овлрил, что папа укольчики маме и им сделал, никто на это внимание не обратил. Наркоман да ещё и пропойца17

Гость||

Всех наркошь в резервацию и держать там до посинения. При побеге стрелять без предупреэдения, общество спасибо скажет.

Гость||

Гость писал(a):

Всех наркошь в резервацию и держать там до посинения. При побеге стрелять без предупреэдения, общество спасибо скажет.
А вот совсем проббему не там усматриваю

Гость||

А все наркоши, алкаши и прочий сброд "проббему" в другом усматривают. Всегда найдут, кто виноват, только не они.

Гость||

666.............

Имя: Гость
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