В Русском Камешкире вор крал из домов компрессоры от холодильников

25.12.2020 | 09:30

32-летний житель села Русский Камешкир, ранее судимый за наркопреступление, вновь оказался на скамье подсудимых - на этот раз за кражи.

В октябре мужчина несколько раз проникал на подворье односельчанки и обшаривал постройки в поисках металлических изделий. Его добычей стали казан, топка банной печи и четыре компрессора от холодильников. Ущерб, нанесенный женщине, составил около 3 500 рублей.

В том же месяце злоумышленник через окно влез в дом другого односельчанина, где демонтировал и унес компрессор от холодильника стоимостью 666 рублей.

Одну часть похищенного он продал, другую сдал в пункт приема цветных металлов. Там правоохранители нашли имущество сельчанки и вернули хозяйке.

Суд учел, что камешкирец признал вину, возместил ущерб и имеет на иждивении малолетнего ребенка. В итоге по совокупности преступлений он приговорен к 3 годам колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.