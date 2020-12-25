Организаторы автоподстав в Тамале не добились смягчения приговора

25.12.2020 | 18:01

В Пензе вступил в силу приговор девяти уроженцам Тамалинского района, которые с марта 2015 года по март 2018-го занимались автоподставами в рабочем поселке.

Мошенники инсценировали ДТП, получали соответствующие документы, направляли их в страховые компании и получали возмещение. Таким образом им удалось обставить 12 аварий и за 9 из них получить более 670 000 рублей.

Самого активного организатора, 32-летнего тамалинца, признали также виновным в еще трех мошенничествах и трех покушениях на кражу путем обмана.

«В январе 2016 года он договорился с предпринимателем из Саратова продать ему металлические трубы. Получив на счет своей организации 1 млн рублей, гражданин взятые на себя обязательства не выполнил, так как никаких труб в наличии у него не было. Аналогичным образом он обманул жителя Астрахани, причинив ему ущерб в размере 466 247 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Кроме того, мужчина намеревался мошенническим способом заполучить однокомнатную квартиру в Пензе за 1 млн 340 тысяч рублей, но продавец вовремя заподозрил неладное и сделка не состоялась.

«В 2017 году он путем обмана приобрел право на автомобиль ВАЗ-21703 стоимостью 140 000 рублей. В дальнейшем он попытался обмануть еще одного продавца машины, однако сделка по покупке автомобиля стоимостью 550 000 рублей не была доведена до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Также он не смог завладеть автомобилем Opel Insignia стоимостью 950 000 рублей, так как 10 августа 2018 года был задержан сотрудниками полиции», - добавили в пресс-службе.

Свою вину тамалинцы не признали.

Наиболее предприимчивого из мошенников приговорили к 7 годам колонии общего режима. Остальным осужденным, которые участвовали в единичных ДТП, назначили наказание в виде обязательных работ.

Четверо сельчан не согласились с решением суда и подали апелляции, но их оставили без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

«Суд удовлетворил гражданские иски трех пострадавших. За пятью страховыми компаниями признано право на возмещение имущественного ущерба от преступлений. Вопрос о размере возмещения передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства», - заключили в пресс-службе.