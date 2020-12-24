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Криминал

Житель Пензенского района нашел тело брата спустя 5 дней после его смерти

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В Пензенском районе расследуется убийство 44-летнего мужчины. Инцидент произошел 9 декабря в селе Вырыпаево.

В гости к сельчанину пришел 33-летний приятель, чтобы отметить свой день рождения. Во время застолья хозяин жилища и именинник поссорились, конфликт закончился кровопролитием.

«Со слов обвиняемого, хозяин квартиры начал оскорблять его и членов его семьи. Разозлившись, мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в грудь потерпевшего. После того как тот упал на пол, продолжил наносить удары ножом в спину и шею», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда агрессор увидел, что друг не подает признаков жизни, он скрылся, забрав с собой нож. Входную дверь мужчина закрыл ключами, которые отыскал у убитого, а по дороге домой выбросил и их, и орудие преступления.

Утром 14 декабря тело погибшего нашел его брат, заволновавшийся о том, что родственник долго не выходит на связь. Он вызвал правоохранителей.

«Полицейские установили свидетелей и очевидцев, которые пояснили, что видели хозяина квартиры и его знакомого около подъезда, а также что мужчины выясняли между собой отношения. В квартире полицейские обнаружили пустые стаканы и бутылки из-под алкоголя. Через несколько часов была установлена личность предполагаемого злоумышленника», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве. По решению суда его заключили под стражу. Сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Жуткие нравы у сельчан,Ой жуткие...

Гость||

Новый год себе испортил(

Гость||

Всё от безработицы. Упахивались бы от работы,не до пьянки было бы. Народ спивается от безнадёги.

Гость||

да он походу разложиться успел

Гость||

Пьянка до добра не довела

Гость||

алкоголь признали наркотиком наравне с героином и как эту отраву везде продают.,геноцид индейцев идёт полным ходом.

Гость||

Гость писал(a):

алкоголь признали наркотиком наравне с героином и как эту отраву везде продают.,геноцид индейцев идёт полным ходом
да ладно для меня самогон спасение в сегодняшнем мире абсурда

Гость||

Это не спасение - это голова в песок . Для спасения что то делать надо а не помогать этому абсурду пассивностью

Гость||

Гость писал(a):

Новый год себе испортил(
и не один год

Гость||

Гость писал(a):

Для спасения что то делать надо а не помогать этому абсурду пассивностью
В сумасшедшем доме лучше не дёргаться...

Имя: Гость
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