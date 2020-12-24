Житель Пензенского района нашел тело брата спустя 5 дней после его смерти

24.12.2020 | 11:20

В Пензенском районе расследуется убийство 44-летнего мужчины. Инцидент произошел 9 декабря в селе Вырыпаево.

В гости к сельчанину пришел 33-летний приятель, чтобы отметить свой день рождения. Во время застолья хозяин жилища и именинник поссорились, конфликт закончился кровопролитием.

«Со слов обвиняемого, хозяин квартиры начал оскорблять его и членов его семьи. Разозлившись, мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов в грудь потерпевшего. После того как тот упал на пол, продолжил наносить удары ножом в спину и шею», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда агрессор увидел, что друг не подает признаков жизни, он скрылся, забрав с собой нож. Входную дверь мужчина закрыл ключами, которые отыскал у убитого, а по дороге домой выбросил и их, и орудие преступления.

Утром 14 декабря тело погибшего нашел его брат, заволновавшийся о том, что родственник долго не выходит на связь. Он вызвал правоохранителей.

«Полицейские установили свидетелей и очевидцев, которые пояснили, что видели хозяина квартиры и его знакомого около подъезда, а также что мужчины выясняли между собой отношения. В квартире полицейские обнаружили пустые стаканы и бутылки из-под алкоголя. Через несколько часов была установлена личность предполагаемого злоумышленника», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в убийстве. По решению суда его заключили под стражу. Сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.